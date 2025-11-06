АҚШ Давлат котиби Марко Рубио C5+1 саммити шарафига қабул маросими уюштирди
ASTANА. Кazinform – АҚШ Давлат департаменти хабар беришича, АҚШ Давлат котиби Марко Рубио “C5+1” бизнес конференциясининг 10 йиллиги шарафига янги инвестиция ва савдо келишувларини муҳокама қилиш мақсадида Марказий Осиё ташқи ишлар вазирлари учун қабул маросими уюштирди.
АҚШ Давлат котиби ўринбосари Кристофер Ландау таъкидлаганидек, “Дунё жуда катта ва унинг кўплаб муҳим қисмларига муносиб эътибор берилмаяпти. Бу қисмлардан бири Марказий Осиё республикаларидир. Менимча, Қўшма Штатлар янада фаолроқ иштирок этиш вақти келди.”
— Биз Қўшма Штатларнинг ажойиб дўстлари ва шериклари бўлган Марказий Осиё республикалари — Қозоғистон, Тожикистон, Туркманистон, Қирғизистон ва Ўзбекистондан келган дўстларимизни кутиб олиш имкониятига эга бўлганимиздан жуда мамнунмиз, — деди Кристофер Ландау.
АҚШ Давлат котиби ўринбосари “бизнес учун катта имкониятлар ва шериклик учун кўплаб йўналишларга” эга бўлган бешта Марказий Осиё мамлакатларидан иккитасига ташриф буюрганини маълум қилди.
Сенат Ташқи алоқалар қўмитаси раиси, сенатор Жим Риш Қўшма Штатлар Марказий Осиё мамлакатларига ишончли шерик билан ишлаш ва бир-бирининг иқтисодиётини ривожлантириш учун ҳақиқий имконият яратиб беришини таъкидлади.
У шу ҳафта сенатор Стив Дейнс ва бошқа ҳамкасблари билан биргаликда “C5+1” ҳамкорлари билан иқтисодий ҳамкорликни кенгайтиришдаги узоқ вақтдан бери мавжуд бўлган тўсиқларни олиб ташлайдиган қонун лойиҳасини тақдим этганини эълон қилди. Бу Жексон-Вэник тузатишининг чекловларини олиб ташлайди деганидир.
— "C5+1” дипломатик платформаси ташкил этилганининг 10 йиллиги муносабати билан биз мамлакатларимиз ўртасидаги ҳамкорликнинг янги ва ҳаяжонли даврига кираётганимиз ўринли, — деди сенатор Жим Риш.
Махсус вакил Сержио Горнинг таъкидлашича, "Президент мени Марказий Осиё бўйича махсус вакил этиб тайинлаганида, бу минтақа аввалги маъмуриятлар томонидан эътиборсиз қолдирилган эди. У мени Оқ уй билан тўғридан-тўғри алоқа ўрнатишимга ва бу минтақага муносиб эътибор беришимга ишонтирди".
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон ва АҚШ ўртасида C5+1 саммити доирасидаги илк келишув имзоланди.