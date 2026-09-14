KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Ақмарал Ерекешева Чехия Гран-присида бош совринни қўлга киритди

    ASTANA. Kazinform - Чехия Республикасида бадиий гимнастика бўйича Grand Prix BRNO турнирининг ҳал қилувчи кунида индивидуал машқлар учун (энг яхши 9 спортчидан) мукофотлар ўйналди, деб хабар беради Спортни ривожлантириш бошқармаси.

    Акмарал Ерекешева завоевала историческое золото на этапе Гран-при в Чехии
    Фото: Дирекция развития спорта

    Ақмарал Ерекешева саралаш босқичида юқори савияда ўйнади ва барча 4 та мусобақада финалга йўлланма олди.

    Натижада у 1 та олтин ва 3 та кумуш медални қўлга киритди.

    Ҳалқа:

    • Ақмарал Ерекешева (Қозоғистон) - 29,150 балл
    • Полина Карика (Украина) - 29,100 балл
    • Лола Жўраева (Ўзбекистон) – 27,950 балл

    Тўп

    • Таисия Онофрийчук (Украина) - 28,450 балл
    • Ақмарал Ерекешева (Қозоғистон) - 28,000 балл
    • Полина Карика (Украина) - 27,350 балл

    Булава

    • Таисия Онофрийчук (Украина) - 29,450 балл
    • Ақмарал Ерекешева (Қозоғистон) - 29,050 балл
    • Лола Жўраева (Ўзбекистон) – 27,600 балл

    Тасма

    • Лилиана Левинска (Полша) - 27,700 балл
    • Ақмарал Ерекешева (Қозоғистон) - 27,600 балл
    • Лола Жўраева (Ўзбекистон) - 27,300 балл.

    Шундай қилиб, Ақмарал Ерекешева Брно шаҳрида бўлиб ўтган Гран-при турнирининг индивидуал дастурлар финалида битта олтин ва учта кумуш медални қўлга киритди.

    Бадиий гимнастика Спорт Чехия
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф