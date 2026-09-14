Ақмарал Ерекешева Чехия Гран-присида бош совринни қўлга киритди
ASTANA. Kazinform - Чехия Республикасида бадиий гимнастика бўйича Grand Prix BRNO турнирининг ҳал қилувчи кунида индивидуал машқлар учун (энг яхши 9 спортчидан) мукофотлар ўйналди, деб хабар беради Спортни ривожлантириш бошқармаси.
Ақмарал Ерекешева саралаш босқичида юқори савияда ўйнади ва барча 4 та мусобақада финалга йўлланма олди.
Натижада у 1 та олтин ва 3 та кумуш медални қўлга киритди.
Ҳалқа:
- Ақмарал Ерекешева (Қозоғистон) - 29,150 балл
- Полина Карика (Украина) - 29,100 балл
- Лола Жўраева (Ўзбекистон) – 27,950 балл
Тўп
- Таисия Онофрийчук (Украина) - 28,450 балл
- Ақмарал Ерекешева (Қозоғистон) - 28,000 балл
- Полина Карика (Украина) - 27,350 балл
Булава
- Таисия Онофрийчук (Украина) - 29,450 балл
- Ақмарал Ерекешева (Қозоғистон) - 29,050 балл
- Лола Жўраева (Ўзбекистон) – 27,600 балл
Тасма
- Лилиана Левинска (Полша) - 27,700 балл
- Ақмарал Ерекешева (Қозоғистон) - 27,600 балл
- Лола Жўраева (Ўзбекистон) - 27,300 балл.
Шундай қилиб, Ақмарал Ерекешева Брно шаҳрида бўлиб ўтган Гран-при турнирининг индивидуал дастурлар финалида битта олтин ва учта кумуш медални қўлга киритди.