Қозоғистон ва Мўғулистон медиа соҳасида ҳамкорликни мустаҳкамлайди
ASTANA. Kazinform — Мўғулистон Президенти Ухнаагийн Хурэлсухнинг давлат ташрифи доирасида Астанада Қозоғистон Республикаси Президенти телерадиокомплекси ва Мўғулистон Миллий жамоат радио ва телевидениеси (MNB) ўртасида ўзаро англашув ва ҳамкорлик меморандуми имзоланди.
Ҳужжатни ҚР Президенти телерадиокомплекси директори Раушан Қажибаева ва MNB бош директори Герель Ганхуяг имзолади.
Меморандум медиа соҳасида ҳамкорликни ривожлантириш учун асос яратади ва оммавий ахборот воситаларини ривожлантиришнинг асосий йўналишларида ўзаро ҳамкорликни назарда тутади.
Томонлар медиа контентни алмашиш, қўшма лойиҳаларни амалга ошириш, профессионал тажриба алмашиш, шунингдек, мутахассисларнинг малакасини ошириш ва стажировкаларни ташкил этишда ҳамкорликни мустаҳкамлашга келишиб олдилар. Бундан ташқари, медиа маҳсулотларини миллий ва халқаро даражада тарғиб қилиш масалалари ҳам кўзда тутилган.
Ҳужжатда замонавий рақамли форматларни ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилган. Хусусан, онлайн платформалар, ижтимоий тармоқлар ва мультимедиа маҳсулотлари соҳасидаги ўзаро алоқаларни кенгайтириш режалаштирилган.
Бундан ташқари, ҳужжатда икки мамлакатнинг туризм, маданий ва иқтисодий салоҳиятини тарғиб қилишга қаратилган қўшма медиа лойиҳаларига алоҳида эътибор қаратилган. Бундан ташқари, у замонавий рақамли форматларда, жумладан, онлайн платформалар, ижтимоий тармоқлар ва мультимедиа маҳсулотларида ҳамкорликни ривожлантиришни назарда тутади.
Маълумот учун:
ҚР Президенти телерадиокомплекси — Давлат раҳбари фаолиятини ахборот билан таъминлайдиган йирик медиа тузилмаси. Унинг таркибига «Jibek Joly» телеканали ва радиоси, Ҳужжатли фильмлар маркази, шунингдек, олти тилда ахборот тарқатадиган Kazinform халқаро ахборот агентлиги киради.
Мўғулистон Миллий жамоат радиоси ва телевидениеси (MNB) эса мамлакатдаги ягона жамоат телерадиокомпанияси ва энг йирик медиа компаниясидир. У олтита телеканални, жумладан, 24 соатлик MNB News янгиликлар каналини, шунингдек, тўртта радиостанцияни ўз ичига олади. Улар орасида етти тилда эфирга узатиладиган "Мўғулистон овози" радиоси ҳам бор. Бундан ташқари, компаниянинг баъзи дастурлари қозоқ тилида ҳам тайёрланади.
