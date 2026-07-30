Агар бола чет элда паспортини йўқотиб қўйса, нима қилиш керак
ASTANА. Кazinform – Ёзги таътил ва хорижий саёҳатлар мавсумида Фуқаролар учун ҳукумат давлат корпорацияси ота-оналар фарзандининг паспорти йўқолган ёки ўғирланган тақдирда нима қилишлари кераклигини тушунтирди.
Давлат корпорацияси маълумотларига кўра, Қозоғистондан ташқарида саёҳат қилаётган ҳар бир бола, ёшидан қатъи назар, шахсий паспортга эга бўлиши керак. У чақалоқ туғилган пайтдан бошлаб берилиши мумкин.
Фақат 2026 йилнинг биринчи ярмида Чимкент шаҳридаги Давлат хизматлари марказларида болалар учун 71 минг хорижий паспорт берилди.
– Агар бола чет элда паспортини йўқотиб қўйса ёки ҳужжати ўғирланган бўлса, биринчи навбатда Қозоғистоннинг энг яқин элчихонаси ёки консуллигига мурожаат қилиш керак. Дипломатик ваколатхона Қозоғистонга тўсиқсиз қайтиш имконини берувчи вақтинчалик ҳужжат — қайтиш сертификатини беради. Мамлакатга келгандан сўнг, янги паспорт олиш учун АХКМга мурожаат қилиш керак, — деди Чимкент шаҳар бўлимининг PR-менежери Алтинай Татаева.
Идора маълумотларига кўра, чет элга чиқишдан олдин, болага паспорт бериш учун яшаш жойингиздаги исталган АХКМга мурожаат қилишингиз лозим.
Бунинг учун қуйидагилар керак:
- боланинг туғилганлик ҳақидаги гувоҳномаси;
- ота-оналардан бирининг шахсини тасдиқловчи ҳужжат;
- 4 БҲМ миқдорида давлат божи тўланганлиги тўғрисидаги квитанция (2026 йилда — 17 300 тенге).
Мурожаат қилишда бола ва ота-оналардан бирининг ҳозир бўлиши шарт.
Боланинг паспорти 15 иш куни ичида тайёрланади. Зарур бўлганда, қўшимча тўловни тўлаш орқали уни шошилинч равишда қайта ишлаш мумкин.
Ҳужжатнинг амал қилиш муддати боланинг ёшига қараб белгиланади. 12 ёшгача бўлган болаларга 5 йилга, 12 ёшдан 16 ёшгача бўлган ўсмирларга эса 10 йилга паспорт берилади.
Етимлар, ногирон болалар, ота-она қарамоғисиз қолган болалар, шунингдек, «Алтын алқа» ва «Күміс алқа»(олтин ва кумуш медал маъносида — таҳририят) эгаларининг фарзандлари давлат божини тўламайдилар.
Мутахассислар боланинг ташқи кўриниши сезиларли даражада ўзгарган бўлса, паспортнинг амал қилиш муддати тугашини кутмасдан, уни олдиндан алмаштиришни тавсия қилади. Бу чегара назоратидан ўтишда қўшимча саволлар туғилишининг олдини олади.
Эслатиб ўтамиз, июнь ойида қозоғистонликларга 269 мингдан ортиқ паспорт ва шахсни тасдиқловчи гувоҳнома берилди.