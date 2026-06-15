Африкадаги Эбола вируси янги глобал пандемия ҳақида огоҳлантирувчи белги бўлиши мумкин
ASTANA. Kazinform – Конго Демократик Республикасидаги Эбола вируси дунёга заифлашган глобал соғлиқни сақлаш тизимининг оқибатлари ҳақида огоҳлантириш бўлиши мумкин, деб хабар беради Financial Times.
Бу фикр халқаро экспертлар томонидан юқтирганлар сонининг кўпайиши ва хавфли инфекцияларга қарши кураш дастурларини молиялаштиришнинг камайиши муносабати билан билдирилди.
Мутахассисларнинг фикрига кўра, ҳозирги вазият COVID-19 пандемиясидан кейин глобал эпидемияларга қарши кураш тизимининг қанчалик заифлашганини кўрсатади.
Халқаро муносабатлар кенгашининг глобал соғлиқни сақлаш дастури директори Томас Боллики вирус халқаро соғлиқни сақлаш тизимидаги жиддий ўзгаришлар шароитида авж олаётганини таъкидлади.
Унинг сўзларига кўра, олимлар ва шифокорларда бундай хавфларга қарши курашиш учун етарли билим мавжуд. Бироқ қўллаб-қувватловчи ташкилотлар ва механизмлар бир неча йил аввалгига нисбатан анча заифлашган.
Мутахассис коронавирус пандемиясидан кейин жамоатчилик ва глобал соғлиқни сақлашга муносабат сезиларли даражада ёмонлашганини таъкидлади. Унинг фикрича, дунё хавфли касалликларга қарши курашда халқаро ҳамкорликнинг муваффақиятли намуналарига ҳар қачонгидан ҳам кўпроқ муҳтож.
Шунга ўхшаш фикрни 1976 йилда Эбола вирусини кашф этишда иштирок этган бельгиялик микробиолог Питер Пиот ҳам билдирган. Унинг сўзларига кўра, глобал пандемиянинг олдини олишнинг энг самарали усули касалликнинг тарқалишини эрта босқичда тўхтатишдир.
Олимнинг сўзларига кўра, келажакдаги эпидемияларга тайёргарлик кўришга инвестициялар аста-секин камаймоқда. Унинг сўзларига кўра, бундай вазият ҳозирда ёнғин йўқлиги сабабли ўт ўчириш хизматини ишдан бўшатишга ўхшайди.