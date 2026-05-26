Африкада Эбола вируси тарқалиши: хавф остида бўлган 10 та мамлакат
ASTANA. Kazinform — Африкада Эбола вирусининг тарқалиши кучайиб бормоқда. Энг оғир вазият Конго Демократик Республикасида қайд этилган. Ҳокимият касалланганлар ва вафот этганлар сони кескин ошганини маълум қилди, деб хабар беради BILD.
Африка иттифоқи соғлиқни сақлаш органлари Эбола вируси хавфи минтақадаги камида ўнта мамлакатга тарқалишда давом этаётгани ҳақида огоҳлантирдилар.
Конго ҳукуматининг маълумотларига кўра, мамлакатнинг шарқий қисмида Эбола вирусини юқтирганликда гумон қилинган 867 та ҳолат қайд этилган.
Ўлим ҳолатлари сони 204 кишига етди.
Инфекциянинг Жанубий Судан, Руанда, Кения, Танзания, Эфиопия, Бурунди, Ангола, Марказий Африка Республикаси ва Замбияда тарқалиш хавфи юқори.
Мутахассислар ҳозирги эпидемия кам учрайдиган Бундибугио штамми билан боғлиқ эканини айтмоқда.
Вируснинг бу тури биринчи марта 2007 йилда аниқланган.
Ҳозирда Эболанинг бу варианти учун расман тасдиқланган вакцина ёки махсус даволаш усули мавжуд эмас.
Шифокорларнинг фикрига кўра, ушбу штаммни юқтирган беморлар орасида ўлим даражаси 30-50 фоизга етиши мумкин.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, Эбола вирусининг юқиши коронавирус юқишидан фарқ қилади.
Инфекция ҳаво орқали осонликча юқмайди.
Вирусни юқтириш хавфи асосан беморнинг қони ёки бошқа биологик суюқликлари билан бевосита алоқада ортади.