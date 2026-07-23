Африкада Эбола эпидемияси оқибатида ҳалок бўлганлар сони 1000 дан ошди
ASTANА. Кazinform — Африкада Эбола эпидемияси оқибатида 1000 дан ортиқ одам вафот этди. Бу ҳақда Конго Демократик Республикаси ва Уганда соғлиқни сақлаш органлари маълум қилди, деб хабар беради Хinhua.
Конго Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 23 июль куни эълон қилинган эпидемиологик вазият ҳақидаги ҳисоботига биноан, 20 июль ҳолатига кўра, мамлакатда Эбола инфекциясининг тасдиқланган 2473 та ҳолати қайд этилган. Улардан 999 нафари касалликдан вафот этган.
Угандада 20 та ҳолат тасдиқланди ва икки киши вафот этди. Шундай қилиб, эпидемиядан зарар кўрган икки мамлакатда ўлимнинг умумий сони 1001 тани ташкил этади.
Эбола вирусининг Бундибугио штамми келтириб чиқарган эпидемия биринчи марта 15 май куни Конго Демократик Республикасининг шарқий Итури провинциясида қайд этилган. Кейинчалик касаллик Шимолий Киву, Жанубий Киву, Юқори Уэле ва Чопо провинцияларига тарқалди.
Конго Демократик Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги маълумотларига кўра, 20 июль ҳолатига кўра, 737 бемор изоляция қилинган ёки касалхоналарда даволанмоқда. 482 киши эса касалликдан соғайган.
Эслатиб ўтамиз, Конгода Эбола билан касалланганлар сони 2000 дан ошгани ҳақида хабар берган эдик.