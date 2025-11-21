Афғонистондаги гуманитар миссия: қозоғистонлик шифокорлар ўнлаб операцияларни амалга оширди
ASTANA. Kazinform - Қозоғистонлик шифокорлар Афғонистондаги гуманитар миссияда иштирок этмоқда, дея хабар беради Kazinform соғлиқни сақлаш вазирлигига таяниб.
Қозоғистон Афғонистонга 3 ноябрга ўтар кечаси содир бўлган 6,3 магнитудали кучли зилзиладан кейин тиббий ёрдам кўрсатишда давом этмоқда.
Президент топшириғига кўра, инсонпарварлик ёрдами ва тиббий бригада жўнатилган бўлиб, улар ўтган ҳафтадан буён жойларда ишламоқда. Давлат захирасидан дори-дармон, жарроҳлик асбоблари, боғлаш материаллари, чодирлар, кўрпа-тўшаклар ва бошқа зарур ашёлар келтирилди.
Миссия таркибига кўплаб травма, политравма ва фавқулодда вазиятларни бартараф этиш бўйича тажрибага эга мутахассислар киритилган.
Тиббий ёрдам кўрсатувчи Қозоғистон жамоасига қуйидаги шифокорлар киради:
Академик Батпенов номидаги Миллий травматология ва ортопедия илмий маркази: О. Бекарисов, Д. Ғалим, А. Долгов, Р. Абилов, Б. Турлибеков;
Миллий нейрохирургия маркази: С.Қарибай, Н.Аширов, А.Қадиров;
Шошилинч тиббий ёрдам миллий мувофиқлаштириш маркази: А. Сатвалдин, С. Нуртазин, Р. Салимов, А. Кидирбаев, Г. Тусупбеков.
Шу вақт ичида қозоғистонлик шифокорлар ўнлаб маслаҳатлар, текширувлар, жарроҳлик амалиётларини ўтказдилар. Ушбу мутахассислар маҳаллий тиббиёт мутахассисларига беморларни бошқариш, жарроҳлик муолажаларини режалаштириш, биргаликдаги ишларни кўриб чиқиш ва энг мураккаб ҳолатларда ёрдам беришда ёрдам беради.