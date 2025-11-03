Афғонистонда зилзила оқибатида етти киши ҳалок бўлди
ASTANА. Kazinform - Афғонистонда 6,3 балли зилзила камида етти кишининг ҳаётига зомин бўлди ва 150 киши жароҳат олди, деб хабар беради Al Jazeera.
Зилзила Афғонистоннинг аҳолиси тахминан 523 000 киши бўлган тўртинчи йирик шаҳри Мозори-Шариф яқинида содир бўлди. Кўплаб аҳоли ярим тунда уйларини ташлаб, кўчаларга югуриб чиқди.
АҚШ Геологик хизмати (USGS) автоматлаштирилган PAGER тизимида тўқ сариқ рангли огоҳлантириш эълон қилди, бу зилзила оқибатлари, жиддий зарар ва кенг кўламли зарар эҳтимоли ҳақида огоҳлантириш беради.
Зилзила Толибон ҳукумати 2021 йилда ҳокимият тепасига келганидан бери учинчи табиий офат бўлди, чунки мамлакат иқтисодиётининг таянчи бўлган хорижий ёрдам кескин камайди.
1 сентябрь кечаси содир бўлган аввалги зилзила 2200 дан ортиқ одамнинг ҳаётига зомин бўлган эди. 6 балли зилзила сўнгги йилларда мамлакатда энг вайронкор зилзилалардан бири бўлди.
Мамлакатда, айниқса, Евросиё ва Ҳиндистон тектоник плиталари туташган Ҳиндукуш тоғ тизмасида зилзилалар тез-тез содир бўлади.
Кўплаб афғон уйлари ёмон қурилган ва инфратузилманинг ёмонлиги табиий офатлардан кейин қутқарув ишларига тўсқинлик қилмоқда.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Афғонистондаги зилзила Қозоғистоннинг жанубий ҳудудларида ҳам сезилгани ҳақида хабар берган эдик.