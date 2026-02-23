OZ
    11:41, 23 Февраль 2026 | GMT +5

    Афғонистонда йўл-транспорт ҳодисасида тўққиз киши ҳалок бўлди, 35 киши жароҳат олди

    ASTANA. Kazinform — Якшанба куни Афғонистоннинг ғарбий қисмидаги Бадғис провинциясида ҳайдовчининг бепарволиги туфайли йўловчи автобуси ағдарилиб кетиши оқибатида камида тўққиз киши ҳалок бўлди ва 35 киши жароҳат олди. Бу ҳақда маҳаллий полиция маълум қилди, деб хабар беради Синьхуа ахборот агентлиги.

    Фото: Canva

    Ҳодиса Сабзак туманида, провинция маркази Қалайи-Нау билан ғарбдаги Ҳирот провинцияни боғловчи автомобиль йўлида содир бўлганини Бадғис провинция полицияси вакили Содиқулло Содиқий маълум қилди.

    Полиция вакилининг сўзларига кўра, тўққиз йўловчи, жумладан, аёллар ва болалар воқеа жойида ҳалок бўлган. Маҳаллий полиция ва аҳоли 35 нафар жароҳатланган одамни яқин атрофдаги тиббиёт муассасаларига олиб борди ва тиббий ёрдам кўрсатди.

    Автомобилни саводсиз бошқариш, тирбанд йўлларда ҳаракатланиш ва эски йўлларда йўл белгилари йўқлиги Афғонистондаги асосий ўлим сабабларидан бири бўлиб қолмоқда.

    Эслатиб ўтамиз, Покистонда содир бўлган йўл-транспорт ҳодисасида камида 11 киши ҳалок бўлгани ва яна 10 киши жароҳат олгани ҳақида хабар берган эдик.

