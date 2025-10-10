OZ
Тренд:
    09:15, 10 Октябрь 2025 | GMT +5

    Афғонистон пойтахтида кучли портлашлар содир бўлди

    ASTANA. Kazinform – Афғонистон пойтахти Кобул марказида иккита кучли портлаш содир бўлди, дея хабар беради Синьхуа.

    Ауғанстан астанасында қатты жарылыстар болды
    Фото: Amu.tv

    Портлашларнинг зарбалари агентлик резиденциясида сезилган.

    Кобул аҳолиси ижтимоий тармоқларда портлаш овозларини эшитганини ёзмоқда.

    Маҳаллий аҳоли ва хорижликлар хавфсиз жойларда паноҳ топганлар. Афғонистон расмийлари ҳозирча ҳеч қандай расмий баёнот бергани йўқ. Шунингдек, қурбонлар ҳақида маълумот ҳам йўқ.

    Теглар:
    Портлаш Ҳодиса Жаҳон янгиликлари Афғонистон
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
