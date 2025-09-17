Афғонистон қочқинларга ёрдам бериш учун 1,23 миллион доллар ажратади
ASTANA. Kazinform – Афғонистон қочқинлар ва репатриация вазирлиги душанба куни кечқурун етакчи маҳаллий ва халқаро гуманитар ташкилотлар билан тўртта ўзаро англашув меморандуми имзоланганини маълум қилди, дея хабар беради Синьхуа.
Келишувларга кўра, турли провинциялардаги қочқинлар ва ички кўчирилган оилаларни қўллаб-қувватлаш учун 1,23 миллион доллардан ортиқ маблағ ажратилади. Ёрдам Кобул, Кунар, Ҳилманд, Зобул, Нимроз, Бодғис, Фараҳ ва Ҳирот провинцияларида 10 749 дан ортиқ оила ва 110 812 кишини қамраб олади, дейилади вазирлик баёнотида.
Маблағлар қочқинларга ёрдам марказларини қуриш, маблағ ажратиш, қишга тайёргарлик тўпламлари ва ошхона жиҳозларини тарқатиш, таълим дастурларини қўллаб-қувватлаш, аҳоли ўртасида тушунтириш ишларини олиб бориш, ижтимоий-психологик ёрдам кўрсатишга йўналтирилади.
Ушбу ташаббус Афғонистон ҳукуматининг қўшни мамлакатлардан қайтиш жараёни доирасида иқтисодий муаммоларни бартараф этиш ва иш ўринларини яратиш учун маҳаллий ва халқаро ҳамкорлар сармоясини кўпайтиришга содиқлигини акс эттиради.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Афғонистондаги даҳшатли зилзила 800 дан ортиқ одамнинг умрига зомин бўлгани ҳақида хабар берган эдик.