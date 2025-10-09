OZ
    Афғонистон Instagram, Facebook ва Snapchatга киришни чеклади

    ASTANA. Kazinform - Сентябрь ойи охирида мамлакатда ҳам интернет тўлиқ ўчирилди, дея хабар беради Kazinform.

    Афганистан ограничил доступ к Instagram, Facebook и Snapchat
    Фото: pixabay.com

    Жорий чеклов NetBlocks интернет мониторинг хизмати маълумотларидан далолат беради.

    "Маълумотлар шуни кўрсатадики, Instagram, Facebook ва Snapchat ижтимоий медиа платформалари ҳозир Афғонистондаги бир нечта провайдерлар томонидан чекланган. Бу воқеа ўтган ҳафта телекоммуникациялар тўхтатилганидан сўнг содир бўлди ва Толибон томонидан ўрнатилган интернет-цензура чораларининг сўнггиси”, - дейилади хизмат сайтида эълон қилинган баёнотда.

    Эслатиб ўтамиз, 29 сентябрда NetBlocks Афғонистон бўйлаб интернет узилишини қайд этди.

     

