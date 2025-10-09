Афғонистон Instagram, Facebook ва Snapchatга киришни чеклади
ASTANA. Kazinform - Сентябрь ойи охирида мамлакатда ҳам интернет тўлиқ ўчирилди, дея хабар беради Kazinform.
Жорий чеклов NetBlocks интернет мониторинг хизмати маълумотларидан далолат беради.
"Маълумотлар шуни кўрсатадики, Instagram, Facebook ва Snapchat ижтимоий медиа платформалари ҳозир Афғонистондаги бир нечта провайдерлар томонидан чекланган. Бу воқеа ўтган ҳафта телекоммуникациялар тўхтатилганидан сўнг содир бўлди ва Толибон томонидан ўрнатилган интернет-цензура чораларининг сўнггиси”, - дейилади хизмат сайтида эълон қилинган баёнотда.
Эслатиб ўтамиз, 29 сентябрда NetBlocks Афғонистон бўйлаб интернет узилишини қайд этди.
⚠️ Confirmed: Metrics show social media platforms Instagram, Facebook and Snapchat are now restricted on multiple providers in #Afghanistan; the incident follows last week's telecoms blackout and is the latest in a series of internet censorship measures imposed by the Taliban pic.twitter.com/r8uJzyhG8Q— NetBlocks (@netblocks) October 8, 2025