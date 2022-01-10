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    12:56, 10 Январ 2022 | GMT +6

    Aэрофлот ҳаво компанияси Қозоғистонга парвозларни тиклади

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    NUR-SULTAN. Kazinform – 10 январдан «Аэрофлот» ҳаво компанияси Нур-Султанга парвозларни қайта тиклади, деб хабар беради Kazinform ҚР ИИРВ матбуот хизматига асосланиб.

    «Аэрофлот» ҳаво компаниясининг Москвадан Нур-Султан шаҳрига биринчи рейси маҳаллий вақт билан 10:35 да етиб келди.

    Нур-Султан-Москва рейси маҳаллий вақт билан 12:05 га белгиланган.

    «Аэрофлот» ҳаво компаниясининг рейсларига чипталарни авиакомпания веб-сайтида сотиб олиш мумкин.

    Парвозлар санитария-эпидемиология талабларига қатъий риоя қилган ҳолда амалга оширилади.

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