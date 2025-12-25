Абиба Абужақинова мавсумни жаҳон рейтингида биринчи ўринда якунлади
ASTANА. Кazinform - Дзюдо мавсуми якунланди. Жаҳон туридаги сўнгги мусобақа Япониянинг Токио шаҳрида бўлиб ўтган Grand Slam турнири бўлди.
Қозоғистон терма жамоаси ушбу мусобақада иштирок этмади. Бироқ, бу Абиба Абужақинованинг жаҳон рейтингида етакчи ўрнини сақлаб қолишига тўсқинлик қилмади.
ҚР МОҚ маълумотларига кўра, йил охирида қозоғистонлик спортчи 5096 очко тўплаган. У 48 кг гача вазн тоифасида рейтингда биринчи ўринда.
Афсуски, бошқа қозоғистонлик дзюдочиларнинг ҳеч бири кучли ўнликка кира олмади. Бироқ, Ғусман Қирғизбаев (66 кг гача) ва Абилайхан Жубаназар (81 кг гача) бу маррага яқинроқ. Иккаласи ҳам 14-ўринда.
Шуни таъкидлаш керакки, бу йил Абиба Абужақинова Венгриянинг Будапешт шаҳрида бўлиб ўтган жаҳон чемпионатида кумуш медални қўлга киритди.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонлик ёш дзюдочи Дана Абдирова (57 кг) Перу пойтахти Лима шаҳрида дзюдо бўйича ёшлар ўртасидаги жаҳон чемпионатида кумуш медални қўлга киритди.