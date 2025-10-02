Абай вилояти ўқувчилари ўзига хос мобил илова яратди
ASTANА. Кazinform — Семей шаҳридаги 50-сонли ахборот технологиялари мактаб-лицейининг 7-синф ўқувчилари Аяру Раҳимбекова ва Ақбота Муратова «Helping Hand App» номли ижтимоий аҳамиятга эга мобил иловани ишлаб чиқди.
Илова кўришда нуқсони бўлган одамларнинг кундалик ҳаётини осонлаштиришга қаратилган. MIT App Inventor платформасида яратилган лойиҳа овозли хабарлар орқали маълумот беради ва кундалик вазифаларни бажаришга ёрдам беради.
Оддий интерфейс ва содда бошқарув тизими фойдаланувчилар учун қулай. Иловани телефонга QR-код ёрдамида юклаб олиш мумкин.
"Бу лойиҳа шунчаки технологик эксперимент эмас. Илова одамларга қанчалик фойдали бўлиши ҳақида ўйлаб кўрдик. Келгусида дастурни такомиллаштириш ва унинг қамровини кенгайтиришни режалаштирганмиз", - дейди ўқувчилар.
Эслатиб ўтамиз, астаналик ўқувчилар қуёш энергиясидан қувват оладиган эко-фаввора ихтиро қилди.