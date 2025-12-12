OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    12:09, 12 Декабрь 2025 | GMT +5

    6 та давлат вакиллари Эронда Афғонистондаги вазиятни муҳокама қилади

    ASTANА. Кazinform — Келгуси ҳафта Эронда Покистон, Хитой ва Россия каби 6 та давлат вакиллари билан учрашув бўлиб ўтади, унда томонлар Афғонистондаги вазиятни муҳокама қиладилар.

    Багаи
    Фото: Report

    Report агентлигининг хабар беришича, бу ҳақда Эрон Ташқи ишлар вазирлигининг расмий вакили Эсмаил Багаи вазирликнинг Теlegram-каналида маълум қилди.

    — Эрон Ислом Республикаси қўшни давлатлардаги хавфсизлик ва барқарорликка катта аҳамият беради ва шу муносабат билан минтақа мамлакатлари ўртасидаги кескинликни камайтириш ва улар ўртасидаги ўзаро тушунишни мустаҳкамлаш учун барча саъй-ҳаракатларни амалга оширади, — деди у.

    Багаининг сўзларига кўра, ушбу учрашув келгуси ҳафта Теҳронда Покистон, Тожикистон, Ўзбекистон, Туркманистон, Хитой ва Россиянинг Афғонистон бўйича махсус вакиллари иштирокида бўлиб ўтади.

    Эслатиб ўтамиз, Тожикистон-Афғонистон чегарасида қуролли ҳужум: уч нафар хорижлик ҳалок бўлди.

