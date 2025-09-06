OZ
    6 сентябрда Қозоғистонда момақалдироқ, дўл ва ёмғир ёғади

    ASTANA. Kazinform – 2025 йил 6 сентябрь, шанба куни деярли бутун Қозоғистонда ноқулай об-ҳаво кутилади – момақалдироқ бўлиб, дўл ва ёмғир ёғади. Бу ҳақда “Қазгидромет” РДК матбуот хизмати маълум қилди.

    г
    Фото: pixabay

    Прогнозга кўра, мамлакат жанубида, шарқида ва жануби-шарқида асосан ёғингарчиликсиз об-ҳаво кузатилади.

    “Қозоғистон ҳудудининг катта қисми циклон фаоллиги ва атмосферанинг фронтал қисмлари таъсирида бўлади — момақалдироқ билан ёмғир ёғади, мамлакат шимоли-ғарбида дўл ёғиб, довул бўлиши мумкин... Республикада кучли шамол эсиши, жанубда – чанг бўрони, шимолида ва шарқда кечаси ва эрталаб туман тушиши мумкин”.

    Ляззат Сейданова
