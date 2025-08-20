OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    17:10, 20 Август 2025 | GMT +5

    6 ойда 14 мингдан зиёд ўзбекистонликлар Хитойга сафар қилган

    TASHKENT. Kazinform - Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил январь-июнь ойларида жами 14,6 минг нафар Ўзбекистон фуқаролари туристик мақсадларда Хитойга сафар қилган.

    туризм
    Фото: Pixabay.com

    "Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 6,9 минг нафарга ёки 88,5 % га ошган", - дейилади хабарда.

    Жорий йилнинг 6 ойида Хитойга борган Ўзбекистон фуқаролари сони сафар мақсадлари бўйича қуйидагича:

    • саёҳат – 11 390 нафар
    • қариндошларни йўқлаш – 2 089 нафар
    • хизмат юзасидан – 595 нафар
    • ўқиш – 521 нафар
    • даволаниш – 23 нафар

     

    Теглар:
    Статистика Туризм Ўзбекистон
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!