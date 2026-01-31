40 марта донор бўлган: Кўкшетауда полиция ходими 20 литр қон топширди
АSTANА. Kazinform – Кўкшетауда полиция ходими 20 литр қон топширган, деб хабар беради Polisia.kz.
Полицияда ишлаш жасорат, сабр-тоқат ва фидойиликни талаб қилади. Аммо буйруқ бўйича эмас, хизмат бурчи бўйича эмас, қалб хохиши бўйича амалга ошириладиган ҳаракатлар мавжуд.
Кўкшетау шаҳри полиция бошқармаси тезкор-криминалистика бўлими катта криминалисти Серғази Мейерманов учун инсонларга ёрдам бериш узоқ вақтдан бери ҳаёт тарзига айланган. Унинг донорлик йўли 2000 йилда, талабалик йилларида бошланди. Ўша пайтда унинг курсдош дўсти аммаси оғир аҳволда эканлиги ва унга шошилинч қон кераклигини айтиб, ёрдам сўраган.
– Ўша пайтда мен бировнинг ҳаётини қаҳрамонлик қилмасдан, фақат ёрдам қўлини чўзиш орқали қутқаришим мумкинлигини биринчи марта тушунганман, – деб эслайди полиция ходими.
Шундан бери донорлик у учун онгли танлов бўлди. У университетда, кейин ички ишлар органларида хизмат қилиш давомида қон топширишни давом эттирди. «5 яхши иш», ЙҲХ қурбонларини ёдга олиш куни, криминалист куни каби касбий ва номли кунларга бағишланган хайрия акцияларида иштирок этиш фақат ушбу анъанани мустаҳкамлади.
25 йил давомида Серғази Мейерманов мунтазам қон топшириб келмоқда. Бу вақт мобайнида у 40 дан ортиқ донорлик қилган. Вилоят қон маркази маълумотларига кўра, у топширган биоматериалнинг умумий ҳажми тахминан 20 литрни ташкил этди, бу 80 га яқин инсон ҳаётини сақлаб қолишга ёрдам берди.
Фаол фуқаролик позицияси, ғамхўрлиги ва инсонларга ёрдам беришга бўлган чин дилдан интилиши учун унга миннатдорчилик хати топширилди.
Серғази Мейермановнинг ҳикояси ҳақиқий қаҳрамонлар кўпинча сояда қолишини эслатади. Улар миннатдорлик кутмасдан фақат яхшилик қиладилар ва шу тариқа ҳаётни сақлаб қоладилар.