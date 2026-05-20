4 ойда Ўзбекистонга 4 млндан ортиқ турист ташриф буюрди
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-апрель ойларида жами 4 048 417 нафар чет эл фуқаролари туристик мақсадларда Ўзбекистонга ташриф буюрган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 930,8 минг нафарга ёки 29,9 фоизга ошган.
Ўзбекистонга туристлар энг кўп келган ТОП-10 давлат:
- Қирғиз Республикаси – 1 141 581 нафар;
- Тожикистон – 965 488 нафар;
- Қозоғистон – 935 003 нафар;
- Россия – 341 842 нафар;
- Афғонистон – 161 537 нафар;
- Хитой – 132 240 нафар;
- Туркманистон – 108 433 нафар;
- Туркия – 57 686 нафар;
- Ҳиндистон – 16 057 нафар;
- Корея Республикаси – 12 145 нафар.
Эслатиб ўтамиз, Япониядан Ўзбекистонга туристлар оқими 1,7 баробарга ортди.