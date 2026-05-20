    4 ойда Ўзбекистонга 4 млндан ортиқ турист ташриф буюрди

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-апрель ойларида жами 4 048 417 нафар чет эл фуқаролари туристик мақсадларда Ўзбекистонга ташриф буюрган.

    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 930,8 минг нафарга ёки 29,9 фоизга ошган.

    Ўзбекистонга туристлар энг кўп келган ТОП-10 давлат:

    • Қирғиз Республикаси – 1 141 581 нафар;
    • Тожикистон – 965 488 нафар;
    • Қозоғистон – 935 003 нафар;
    • Россия – 341 842 нафар;
    • Афғонистон – 161 537 нафар;
    • Хитой – 132 240 нафар;
    • Туркманистон – 108 433 нафар;
    • Туркия – 57 686 нафар;
    • Ҳиндистон – 16 057 нафар;
    • Корея Республикаси – 12 145 нафар.

    Эслатиб ўтамиз, Япониядан Ўзбекистонга туристлар оқими 1,7 баробарга ортди.

    Бекабат Узаков
