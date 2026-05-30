KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    4 ойда 24 мингдан зиёд хорижликлар даволаниш мақсадида Ўзбекистонга ташриф буюрган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-апрель ойларида жами 24 176 нафар чет эл фуқаролари даволаниш мақсадида Ўзбекистонга ташриф буюрган.

    4 ойда 24 мингдан зиёд хорижликлар даволаниш мақсадида Ўзбекистонга ташриф буюрган
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Улар давлатлар кесимида қуйидагича:

    • Тожикистон — 14 034 нафар;
    • Қирғиз Р. — 5 891 нафар;
    • Қозоғистон — 2 807 нафар;
    • Афғонистон — 896 нафар;
    • Россия — 473 нафар;
    • Бошқа давлатлар — 75 нафар.

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-апрель ойларида 2 200 530 нафар Ўзбекистон фуқаролари туристик мақсадларда чет элга сафар қилган.

    Соғлиқни сақлаш Марказий Осиё хабарлари Туризм Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф