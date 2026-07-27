37 миллион йўловчи: глобал круиз бозорида рекорд янгиланди
ASTANА. Кazinform — Иқтисодий беқарорлик, юқори энергия нархлари ва халқаро можароларга қарамай, денгиз круизлари бозори барқарор ўсиб бормоқда, деб хабар беради DW.
2025 йилда круизлардаги йўловчилар сони 37 миллиондан ошди ва тарихий рекорд ўрнатилди.
Халқаро круиз линиялари ассоциацияси талаб ўсишда давом этишини башорат қилмоқда. Ташкилот маълумотларига кўра, йўловчилар сони 2026 йилда 38 миллиондан ошди ва 2029 йилга бориб 42 миллионга етади.
Иқтисодчилар бу тенденцияни истеъмолчилар одатларининг ўзгариши билан изоҳлайдилар. Ҳатто иқтисодий пасайиш даврида ҳам кўп одамлар саёҳат ва янги тажрибалардан воз кечиш ўрнига, автомобиллар, мебеллар ва бошқа товарларга сарфлайдиган харажатларини камайтиришни афзал кўришади.
Круиз операторлари даромадларининг катта қисмини чипталар савдосидан эмас, балки бортдаги қўшимча хизматлардан оладилар. Экскурсиялар, ресторанлар, СПА дастурлари, казинолар ва ичимликлар компаниялар фойдасининг катта қисмини таъминлайди.
Денгиз круизлари учун энг катта бозор — бу АҚШ. Ўтган йили америкалик сайёҳлар 20,6 миллион круиз сафарини амалга оширдилар.
Иккинчи ўринда — Германия. 2025 йилда мамлакат аҳолиси денгиз круизларига тахминан 3 миллион марта борди. Бу ўтган йилга нисбатан қарийб 10 фоизга кўп.
Саноатнинг ўсиши билан бирга янги қийинчиликлар ҳам пайдо бўлмоқда. Яқин Шарқдаги вазият туфайли компаниялар ўз йўналишларини қайта кўриб чиқмоқдалар. Атроф-муҳитга бўлган талабларнинг ортиши экологик тоза кемалар қуришга ва янги турдаги ёқилғилардан фойдаланишга инвестицияларни талаб қилади. Шу билан бирга, кўплаб операторлар пандемиядан кейин ўз бизнесларини тиклаш устида ишлашда давом этмоқдалар.
Ушбу омилларга қарамай, мутахассислар денгиз круизларига талаб келгуси йилларда бутун дунё бўйлаб ўсишда давом этишини башорат қилмоқдалар.
Эслатиб ўтамиз, Япониянинг Nippon Maru круиз кемаси 35 йиллик саёҳатдан сўнг фаолиятини тўхтатди.