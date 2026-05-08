33 млн киши имзолади: "Реал Мадрид" мухлислари Мбаппени жамоадан четлатиш учун петиция бошлади
ASTANА. Кazinform — Килиан Мбаппенинг "Реал Мадрид"дан кетишини талаб қилувчи петиция 33 миллион имзо тўплади, деб хабар беради Al Jazeera.
Жанжал ҳужумчининг жароҳатидан даволанаётган пайтда Сардиниядаги яхтада испаниялик актриса Эстер Экспозито билан суратга тушганидан кейин авж олди.
Мухлислар буни клубга нисбатан ҳурматсизлик деб билишди. Жароҳат Мбаппенинг якшанба куни "Барселона"га қарши бўлиб ўтадиган "Эл Класико"да ўйнашига тўсқинлик қилиши мумкин. Танқидлар кучайганидан сўнг, Экспосито Instagramда изоҳ ёзиш имкониятини ўчириб қўйди, аммо фойдаланувчилар унинг олдинги постларига эътибор беришни бошладилар.
«Mbappe Out» деб номланган петиция дастлаб 200 000 имзо тўплашни мақсад қилган эди, аммо бир неча кун ичида бу кўрсаткич 165 баравар ошди. Сайт электрон почта ёки шахсий маълумотларни талаб қилмагани учун индикаторнинг ҳақиқийлигини текшириб бўлмайди.
Шуни таъкидлаш керакки, имзолар сони Франция аҳолисининг деярли ярмини ва яқинлашиб келаётган Жаҳон чемпионатида иштирок этаётган кўплаб мамлакатлар аҳолисидан кўпроқни ташкил қилади.
Бироқ, бу петиция ҳеч қандай реал оқибатларга олиб келмайди. Мбаппенинг "Реал Мадрид" билан 2029 йилгача шартномаси бор ва у ҳозирда жамоа билан машғулотларда қатнашмоқда. Бош мураббий Альваро Арбелоа футболчи ҳимояланганини ва жароҳатни даволаш тиббий ходимлар назорати остида эканлигини ва футболчи бўш вақтида хоҳлаган ишини қилиши мумкинлигини айтди.
Эслатиб ўтамиз, Мбаппе судда ютди: ПСЖ унга 61 миллион евро тўлайди.