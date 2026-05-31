31 май куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ASTANA. Kazinform — Қозоғистоннинг энг йирик шаҳарлари — Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларидаги доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, мамлакатдаги жорий ўртача валюталар курси:
Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар: сотиб олиш — 483 тенге, сотиш — 490 тенге;
- евро: сотиб олиш — 561 тенге, сотиш — 571 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 5.55 тенге, сотиш — 6.85 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар: сотиб олиш — 486 тенге, сотиш — 488.5 тенге;
- евро: сотиб олиш — 567.5 тенге, сотиш — 570 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 6.65 тенге, сотиш — 6.61 тенге.
Чимкентда:
- доллар: сотиб олиш — 488 тенге, сотиш — 490 тенге;
- евро: сотиб олиш — 560 тенге, сотиш — 569 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 6,6 тенге, сотиш — 6,67 тенге.
Расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 486,51 тенгега, 1 евро — 567,34 тенгега, 1 рубль — 6,85 тенгега тенг.
Эслатиб ўтамиз, 30 май куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.
Муаллиф: Дарья Аверченко