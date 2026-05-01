+30°C гача иссиқлик ва момақалдироқ: Алмати, Астана ва Чимкентда май ойи шундай бошланади
ASTANA. Kazinform - Қазгидромет синоптиклари Алмати, Чимкент ва Астана аҳолисини баҳорнинг сўнгги ойининг биринчи кунлари учун об-ҳаво маълумоти билан таништирдилар. 2026 йил 1, 2 ва 3 май кунлари ушбу учта йирик шаҳарда ҳарорат +30°C га етади, бироқ ёмғир ва момақалдироқ бўлиши кутилмоқда, деб хабар беради Kazinform.
Астана
1 май: Осмон қисман булутли, кундузи ёмғир, момақалдироқ ва дўл ёғади. Кундузи чанг бўронлари бўлади. Кундузги шамол тезлиги секундига 15-20 метргача кўтарилади. Кечаси ҳарорат +10+12°C гача, кундузги ҳарорат +27+29°C гача бўлади.
2 май: Осмон қисман булутли, кечаси ёмғир ёғади. Шамол тезлиги секундига 9-14 метрни ташкил этади. Кечаси ҳарорат +6+8°C гача, кундузги ҳарорат +16+18°C гача бўлади.
3 май: Қисман булутли, ёғингарчилик бўлмайди. Шамол тезлиги секундига 14 метрга етади. Кечаси ҳаво ҳарорати +4+6°C гача, кундузи +18+20°C гача бўлади.
Алмати
1 май: Қисман булутли, кундузи вақти-вақти билан ёмғир ва момақалдироқ бўлади. Шамол тезлиги секундига 15 метргача кўтарилади. Кечаси ҳаво ҳарорати +13+15°C гача, кундузи +26+28°C гача бўлади.
2 май: Қисман булутли, кундузи вақти-вақти билан ёмғир ва момақалдироқ бўлади. Шамол тезлиги секундига 15 метрга етади. Кечаси ҳаво ҳарорати +13+15°C гача, кундузи +25+27°C гача бўлади.
3 май: Қисман булутли, кундузи вақти-вақти билан ёмғир ва момақалдироқ бўлади. Шамол тезлиги секундига 15-18 метргача кўтарилади. Кечаси ҳаво ҳарорати +13+15°C гача, кундузи +23+25°C гача бўлади.
Чимкент
1 май: Қисман булутли, кундузи ёмғир ва момақалдироқ бўлади. Кундузги шамол тезлиги секундига 15-20 метрни ташкил этади. Кечаси ҳаво ҳарорати +15+17°C гача, кундузи +28+30°C гача бўлади.
2 май: Қисман булутли, вақти-вақти билан ёмғир ва момақалдироқ бўлади. Шамол тезлиги секундига 9-14 метрни ташкил этади. Кечаси ҳаво ҳарорати +14+16°C гача, кундузи +21+23°C гача бўлади.
3 май: Қисман булутли, вақти-вақти билан ёмғир ва момақалдироқ бўлади. Шамол тезлиги секундига 14 метрни ташкил этади. Кечаси ҳаво ҳарорати +12+14°C гача, кундузи +19+21°C гача бўлади.