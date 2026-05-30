KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    30 май куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Каzinform – Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталар курси тақдим этилди.

    валюта
    Фото: Kazinform

    Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    •  доллар: сотиб олиш — 480,99 тенге, сотиш — 487,99 тенге;
    •  евро: сотиб олиш — 558,99 тенге, сотиш — 569,32 тенге;
    •  рубль: сотиб олиш — 6,48 тенге, сотиш — 6,80 тенге;
    •  юань: сотиб олиш — 68,11 тенге, сотиб олиш — 73,33 тенге.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    •  доллар: сотиб олиш — 485,55 тенге, сотиш — 489,16 тенге;
    •  евро: сотиб олиш — 565,59 тенге, сотиш — 571,13 тенге;
    •  рубль: сотиб олиш — 6,54тенге, сотиш — 6,67 тенге.
    •  юань: сотиб олиш — 69,33 тенге, сотиш — 72,05 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 29 май куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Досбол Атажан

    Евро Иқтисодиёт Доллар Рубль
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф