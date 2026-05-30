30 май куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ALMATY. Каzinform – Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталар курси тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар: сотиб олиш — 480,99 тенге, сотиш — 487,99 тенге;
- евро: сотиб олиш — 558,99 тенге, сотиш — 569,32 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 6,48 тенге, сотиш — 6,80 тенге;
- юань: сотиб олиш — 68,11 тенге, сотиб олиш — 73,33 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар: сотиб олиш — 485,55 тенге, сотиш — 489,16 тенге;
- евро: сотиб олиш — 565,59 тенге, сотиш — 571,13 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 6,54тенге, сотиш — 6,67 тенге.
- юань: сотиб олиш — 69,33 тенге, сотиш — 72,05 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 29 май куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.
Муаллиф: Досбол Атажан