29 сентябрда Қозоғистоннинг бир қатор вилоятларида кучли ёмғир, қор, дўл ёғиши кутилмоқда
ASTANA. Kazinform – “Қазгидромет” РДК маълумотларига кўра, 29 сентябрда Қозоғистоннинг аксарият ҳудудларида хавфли метеорологик ҳодисалар кутилмоқда.
Атмосферанинг фронтал қисмлари ўтиши муносабати билан шарқда ва марказда кучли ёмғир ёғиши, шимолий ва марказий туманларда ёмғир қорга айланиши мумкин.
Жанубда ва шарқда момақалдироқ, шарқда дўл ва бўрон бўлиши кутилмоқда.
Фақат мамлакат ғарбида ёғингарчиликсиз об-ҳаво кутилади.
Республика бўйлаб кучли шамол эсади, кечаси ва эрталаб туман тушади.
Аёз:
– Ақмола вилоятининг ғарбида, шимолида ва шарқида;
– Ғарбий Қозоғистон вилоятининг ғарбида ва шимолида;
– Қостанай вилоятининг ғарбида ва шимолида;
– Ақтўбе ва Павлодар вилоятларининг шимолида кечаси -3°С совуқ бўлиши кутилмоқда.