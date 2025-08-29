OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    08:34, 29 Август 2025 | GMT +5

    29 август куни Қозоғистонда жазирама иссиқ ва момақалдироқ бўлиши кутилмоқда

    ASTANA. Kazinform – Ғарбий антициклон таъсирида Қозоғистоннинг ғарбий, жануби ва жануби-шарқида ҳаво қуруқлигича қолади. Республиканинг қолган ҳудудларида атмосфера ҳавосининг ўтиши билан ёмғир ёғиб, момақалдироқ бўлиши, дўл ёғиши, довул бўлиши мумкин. Бу ҳақда Қазгидромет хабар берди.

    тучи
    Фото: pixabay

    Республикада шамол кучайиши, жануби-ғарбий қисмида чанг бўрони, кечаси ва эрталаб республика шимолида туман тушиши кутилмоқда.

    Кундузи Улитау вилоятида 35 даража, Жетису вилоятида, Алмати вилоятида 35-37 даража, Манғистау вилоятида эса 38 даражагача кучли иссиқлик кутилмоқда.

    Жарасқан Нұрыбаев
    Муҳаррир
