08:34, 29 Август 2025 | GMT +5
29 август куни Қозоғистонда жазирама иссиқ ва момақалдироқ бўлиши кутилмоқда
ASTANA. Kazinform – Ғарбий антициклон таъсирида Қозоғистоннинг ғарбий, жануби ва жануби-шарқида ҳаво қуруқлигича қолади. Республиканинг қолган ҳудудларида атмосфера ҳавосининг ўтиши билан ёмғир ёғиб, момақалдироқ бўлиши, дўл ёғиши, довул бўлиши мумкин. Бу ҳақда Қазгидромет хабар берди.
Республикада шамол кучайиши, жануби-ғарбий қисмида чанг бўрони, кечаси ва эрталаб республика шимолида туман тушиши кутилмоқда.
Кундузи Улитау вилоятида 35 даража, Жетису вилоятида, Алмати вилоятида 35-37 даража, Манғистау вилоятида эса 38 даражагача кучли иссиқлик кутилмоқда.