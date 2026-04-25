25 апрель куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ASTANA. Kazinform — Мамлакатнинг энг йирик шаҳарлари — Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида жорий ўртача валюта курси:
- доллар: сотиб олиш — 459.99 тенге, сотиш — 466.99 тенге;
- евро: сотиб олиш — 538.00 тенге, сотиш — 548.00 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 5.85 тенге, сотиш — 6.15 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар: сотиб олиш — 463.43 тенге, сотиш — 465.75 тенге;
- евро: сотиб олиш — 542.53 тенге, сотиш — 547.86 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 6.02 тенге, сотиб олиш — 6.14 тенге.
Чимкентда:
- доллар: сотиб олиш — 464.43 тенге, сотиш — 466.46 тенге;
- евро: сотиб олиш — 542.14 тенгег, сотиш — 546.43 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 6.06 тенге, сотиш — 6.13 тенге.
Дам олиш куни учун расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 464,86 тенге, 1 евро — 544,03 тенге, 1 рубль — 6,14 тенге.
Муаллиф: Еламан Турисбеков