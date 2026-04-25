OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    09:36, 25 Апрель 2026 | GMT +5

    25 апрель куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ASTANA. Kazinform — Мамлакатнинг энг йирик шаҳарлари — Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим этилди.

    доллар
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz маълумотларига кўра, Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида жорий ўртача валюта курси:

    •  доллар: сотиб олиш — 459.99 тенге, сотиш — 466.99 тенге;
    •  евро: сотиб олиш — 538.00 тенге, сотиш — 548.00 тенге;
    •  рубль: сотиб олиш — 5.85 тенге, сотиш — 6.15 тенге.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    •  доллар: сотиб олиш — 463.43 тенге, сотиш — 465.75 тенге;
    •  евро: сотиб олиш — 542.53 тенге, сотиш — 547.86 тенге;
    • рубль: сотиб олиш — 6.02 тенге, сотиб олиш — 6.14 тенге.

    Чимкентда:

    •  доллар: сотиб олиш — 464.43 тенге, сотиш — 466.46 тенге;
    •  евро: сотиб олиш — 542.14 тенгег, сотиш — 546.43 тенге;
    •  рубль: сотиб олиш — 6.06 тенге, сотиш — 6.13 тенге.

    Дам олиш куни учун расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 464,86 тенге, 1 евро — 544,03 тенге, 1 рубль — 6,14 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 24 апрель куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

    Теглар:
    Евро Иқтисодиёт Доллар Рубль
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!