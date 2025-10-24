08:37, 24 Октябрь 2025 | GMT +5
24 октябрда Қозоғистоннинг айрим ҳудудларида ёмғир ёғиб, совуқ бўлади
ASTANA. Kazinform — 2025 йил 24 октябрда, жума куни Қозоғистонда ёғингарчилик, туман тушиши, кучли шамол эсиши ва совуқ бўлиши кутилмоқда, деб хабар беради Қазгидромет.
“Қозоғистоннинг аксарият ҳудудларида шимолий антициклон таъсирида ёмғирсиз об-ҳаво сақланиб қолади. Фақат ғарбда, шимоли-ғарбда, шимолда, марказда ва жануби-шарқнинг тоғли ҳудудларида фронтал қисмлари ўтиши билан ёғингарчилик кутилади”, - дейилади хабарда.
Кечаси ва эрталаб республика бўйлаб туман тушиши, шимолда ва жануби-шарқда кучли шамол эсиши мумкин.
Кечаси Жетису вилоятининг шимолида ва марказида -1-3°С гача совуқ бўлади.