    08:37, 24 Октябрь 2025 | GMT +5

    24 октябрда Қозоғистоннинг айрим ҳудудларида ёмғир ёғиб, совуқ бўлади

    ASTANA. Kazinform — 2025 йил 24 октябрда, жума куни Қозоғистонда ёғингарчилик, туман тушиши, кучли шамол эсиши ва совуқ бўлиши кутилмоқда, деб хабар беради Қазгидромет.

    дождь, жанбыр, ауа райы, молния, град, погода
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    “Қозоғистоннинг аксарият ҳудудларида шимолий антициклон таъсирида ёмғирсиз об-ҳаво сақланиб қолади. Фақат ғарбда, шимоли-ғарбда, шимолда, марказда ва жануби-шарқнинг тоғли ҳудудларида фронтал қисмлари ўтиши билан ёғингарчилик кутилади”, - дейилади хабарда.

    Кечаси ва эрталаб республика бўйлаб туман тушиши, шимолда ва жануби-шарқда кучли шамол эсиши мумкин.

    Кечаси Жетису вилоятининг шимолида ва марказида -1-3°С гача совуқ бўлади.

