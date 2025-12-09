09:09, 09 Декабрь 2025 | GMT +5
230 мингдан зиёд ўзбекистонликлар Туркияга борган
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь–октябрь ойларида жами 230 844 нафар Ўзбекистон фуқаролари туристик мақсадларда Туркияга сафар қилган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 32,3 минг нафарга ёки 16,3 фоизга ошган.
Уларнинг сафар мақсадлари бўйича тақсимланиши қуйидагича:
- саёҳат – 172,4 минг нафар;
- қариндошларни йўқлаш – 51,3 минг нафар;
- ўқиш – 2,3 минг нафар;
- даволаниш – 3,3 минг нафар;
- хизмат юзасидан – 1,6 минг нафар.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ ўзбекистонликлар энг кўп қайси давлатларга сафар қилаётгани ҳақида хабар берган эдик.
Шунингдек, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-октябрь ойларида жами 9,7 млн нафар чет эл фуқаролари туристик мақсадларда Ўзбекистонга ташриф буюрган.