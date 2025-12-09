OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    09:09, 09 Декабрь 2025 | GMT +5

    230 мингдан зиёд ўзбекистонликлар Туркияга борган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь–октябрь ойларида жами 230 844 нафар Ўзбекистон фуқаролари туристик мақсадларда Туркияга сафар қилган.

    Туркия
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 32,3 минг нафарга ёки 16,3 фоизга ошган.

    Уларнинг сафар мақсадлари бўйича тақсимланиши қуйидагича:

    • саёҳат – 172,4 минг нафар;
    • қариндошларни йўқлаш – 51,3 минг нафар;
    • ўқиш – 2,3 минг нафар;
    • даволаниш – 3,3 минг нафар;
    • хизмат юзасидан – 1,6 минг нафар.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ ўзбекистонликлар энг кўп қайси давлатларга сафар қилаётгани ҳақида хабар берган эдик.

    Шунингдек, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-октябрь ойларида жами 9,7 млн нафар чет эл фуқаролари туристик мақсадларда Ўзбекистонга ташриф буюрган.

    Теглар:
    Марказий Осиё хабарлари Туризм Туркия Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!