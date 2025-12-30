OZ
    22 yoshli uch tadbirkor sun’iy intellekt tufayli milliarderga aylandi

    ASTANA. Kazinform — Amerikaning Forbes jurnaliga ko‘ra, atigi 22 yoshli uch tadbirkor o‘z sa’y-harakatlari bilan boylikka erishgan 40 yoshgacha bo‘lgan dunyoning eng boy odamlari ro‘yxatiga kiritildi. Bu haqda Belta axborot agentligi xabar berdi.

    миллиардерлар
    Фото: Forbes

    Tadbirkorlar tarixdagi eng yosh o‘zini o‘zi yaratgan milliarderlar deb topildi.

    Reytingga kiritilgan yosh tadbirkorlar — Adarsh Xiremat, Brendan Fudi jәne Surya Midxa. Ular sun’iy intellekt yordamida kadrlar tanlash bilan shug‘ullanadigan Mercor startapiga asos solishdi. Forbes jurnaliga ko‘ra, 2025 yil oktyabr oyida kompaniya xususiy investorlar tomonidan baholangandan so‘ng, ular "dunyodagi eng yosh o‘zini o‘zi yaratgan milliarderlar"ga aylanishdi.

    Uch tadbirkorning umumiy boyligi 2,2 milliard AQSH dollariga baholanmoqda.

    Shuni ta’kidlash kerakki, 2008 yilda Forbes ma’lumotlariga ko‘ra, eng yosh milliarder o‘sha paytda 23 yoshda bo‘lgan Mark Sukerberg bo‘lgan.

    Eslatib o‘tamiz, Ilon Mask tarixda 700 milliard dollar boylikka ega bo‘lgan birinchi odamga aylandi.

    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
