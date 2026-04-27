2040 йилга келиб Қозоғистонда талабалар сони икки баравар кўпаяди
ASTANA. Kazinform — Қозоғистонда кадрлар тайёрлаш масаласи бўйича аудит ўтказилди. Бу ҳақда Мажилис раиси ўринбосари Дания Еспаева маълум қилди.
“Олий таълим тизимига демографик юк ортиб бормоқда. Туғилиш даражасининг барқарор ўсиши прогнозларига кўра, 2040 йилга келиб талабалар сони икки баравар кўпаяди ва тўрт юз қирқ мингдан ошади”, — деди Дания Еспаева Парламент Мажилисида олий таълим кадрларини тайёрлаш мавзусига бағишланган Ҳукумат соатида.
Шунингдек, у ўқув режаларини янгилаш етарли эмаслигини таъкидлаб, ўқитувчиларнинг ўқитиш усулларини қайта кўриб чиқиш ва замонавий технологиялар ва усулларни ўзлаштиришлари кераклигини таъкидлади.
“Уларнинг тафаккур тизимининг трансформацияси — олий таълимни янгилашнинг асосий шарти. Шу муносабат билан профессор-ўқитувчилар таркибини сунъий интеллектдан самарали фойдаланишга тайёрлаш асосий вазифага айланиб бормоқда”, — деди депутат.
У шунингдек, ёшлар муҳандислик мутахассисликларини танлашга етарлича қизиқиш билдирмаслигини таъкидлади. Баъзи талабалар фақат грант олиш учун ўқишга киришади ва келажагини муҳандислик мутахассислиги билан боғламайдилар. Бу ҳолда, ажратилган ресурслар талаб юқори бўлган муҳандислик ишчи кучини шакллантиришга олиб келмайди ва грантларни тақсимлаш тизимининг ўзи битирувчиларни иқтисодиётнинг устувор соҳаларига онгли равишда танлаш ва жойлаштиришни рағбатлантирмайди.
“Кадрлар тайёрлаш масаласи бўйича аудит ўтказилди, унда ушбу соҳада бир қатор ўткир тизимли муаммолар аниқланди, бу ҳақда бугун Олий аудит палатаси аъзоси сизга маълумот беради”, — деди Мажилис раиси ўринбосари.