2030 йилгача 42 та сув омбори қурилади, сув йиғиш ҳажми 2,6 миллиард куб метргача ошади
ASTANА. Кazinform – Қозоғистонда сув истеъмолининг ортиши шароитида сув хўжалиги инфратузилмасини ривожлантириш бўйича кенг кўламли лойиҳалар амалга оширилмоқда. Бу ҳақда Сув ресурслари ва ирригация вазирлиги хабар берди.
Вазирлик маълумотларига кўра, мамлакатда ҳар йили тахминан 25 миллиард куб метр сув истеъмол қилинади. Шундан 65 фоизи қишлоқ хўжалиги, 25 фоизи саноат учун.
Вазирлик иқлим ўзгариши ва сув ресурсларининг камайиши шароитида сувдан самарали фойдаланиш давлат сиёсатининг устувор йўналишига айланганини таъкидлади.
— Шу мақсадда сув хўжалиги инфратузилмасини модернизация қилиш ва қуриш бўйича ишлар олиб борилмоқда. 2026 йил бошидан бери қарийб 700 километр канал механик равишда тозаланди. Сўнгги 2,5 йил ичида эса 3,5 минг километрдан ортиқ канал тозаланди.
Бундан ташқари, 1200 километрлик каналларда реконструкция ишлари бошланди. Жанубий ҳудудларда 65 минг гектар ерни суғорадиган 103 та канал автоматлаштирилмоқда. Шунингдек, тежалган маблағлар ҳисобига 85,5 километр узунликдаги 14 та канал бетон билан қопланмоқда, — дейилади хабарда.
Халқаро молия институтлари билан қўшма лойиҳалар ҳам амалга оширилмоқда. Европа тикланиш ва тараққиёт банки билан 46 та қўшма лойиҳа якунланди ва 502 километрлик каналлар модернизация қилинди. Ислом тараққиёт банки кўмагида амалга оширилган 9 та лойиҳа доирасида режалаштирилган 635 километрнинг қарийб 600 километри реконструкция қилинди.
— Бундан ташқари, Ғарбий Қозоғистон, Жамбил ва Қизилўрда вилоятларида учта сув омбори қурилиши бошланди. Туркистон вилоятида умумий ҳажми 69 миллион куб метр бўлган иккита сув омбори қурилмоқда.
Мавжуд сув омборларини модернизация қилиш бўйича 7 та лойиҳа ишлаб чиқилди ва яна 7 та вилоятда 11 та объектда лойиҳалаш ишлари давом этмоқда. Бундан ташқари, Туркистон вилоятидаги Қапчағай, Ғарбий Қозоғистон вилоятидаги Киров, Абай вилоятидаги Шар, Жетису вилоятидаги Қизилағаш ва Қостанай вилоятидаги Албарбўгет тўғони реконструкция қилинди, — дейилади вазирлик хабарида.
Туркистон вилоятидаги Кўксарой контррегуляторини ва Жамбил вилоятидаги Қорақўниз сув омборини модернизация қилиш, шунингдек, 870 миллион куб метр сиғимга эга Есил контррегуляторини қуриш бўйича процедуралар бошланди.
Сув ресурсларини бошқариш тизимини ривожлантириш концепциясига мувофиқ, 2030 йил охирига қадар Қозоғистонда 42 та янги сув омбори қуриш ва 37 та мавжуд объектни реконструкция қилиш режалаштирилган. Ушбу чора-тадбирлар қишлоқ хўжалигини барқарор сув билан таъминлаш, сув тошқинлари хавфини камайтириш ва трансчегаравий сувга боғлиқликни камайтириш имконини беради.
Бундан ташқари, амалга оширилган лойиҳалар йилига 2,6 миллиард куб метргача қўшимча сув йиғиш имконини беради.
