2030 йилга бориб Европада ҳайдовчилик гувоҳномалари смартфонларга ўтказилади
ASTANA. Kazinform — Европа Иттифоқи ҳайдовчилик гувоҳномалари тизимида рақамли инқилобга тайёргарлик кўрмоқда, деб хабар беради АЗЕРТАДЖ.
Европарламент Европа Иттифоқининг барча мамлакатларида ҳайдовчилик гувоҳномаларини олиш ва улардан фойдаланиш тартибини ўзгартирувчи йирик ислоҳотни маъқуллашга яқин турибди.
2030 йилга келиб смартфонда сақланиши мумкин бўлган рақамли ҳайдовчилик гувоҳномалари жорий этилади. Пластик карталар ҳам сақланади, лекин фақат эгасининг илтимосига биноан.
Асосий янгиликлардан бири 17 ёшли ҳайдовчиларга катталар назорати остида B тоифали автомобилни бошқаришга рухсат беришдир. Худди шундай қоида C тоифали юк машиналарини бошқаришга ўқитиш учун таклиф этилади. Шундай қилиб, Европа Иттифоқи ёшларнинг ҳайдаш тажрибасига эга бўлишини осонлаштириш ва йўл ҳаракати хавфсизлигини оширишни мақсад қилган.
65 ёшдан ошган ҳайдовчилар учун ягона талаблар қўйилмайди — ҳар бир мамлакат тиббий кўрикдан ўтиш ёки қайта тайёрлаш курсларидан ўтиш кераклигини ўзи ҳал қилади.
Бундан ташқари, ислоҳот «Европа бўйлаб ягона жазо» қоидасини ҳам жорий этади: агар ҳайдовчи бир ЕИ мамлакатида гувоҳномасидан маҳрум этилса, у бошқа ҳеч қайси мамлакатда транспорт ҳайдай олмайди. Европа Иттифоқи давлатлари қонунчиликни мослаштиришга тайёрланмоқда.
Рақамли лицензияларни синовдан ўтказиш 2027-2028 йилларга мўлжалланган.
Мутахассисларнинг фикрича, бу ташаббус бюрократияни камайтиради ва Европада ҳайдовчи ҳужжатларига ишончни оширади.
Аввалроқ Испания бош вазири Педро Санчес Европа Иттифоқини мавсумий вақтни ўзгартириш амалиётидан бутунлай воз кечишга чақирган эди.