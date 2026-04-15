2030 йилда минтақа мамлакатлари ичимлик сувининг танқислигини бошдан кечириши мумкин — ўзбекистонлик эксперт
ТASHKENT. Кazinform – 2030 йилга бориб, минтақа мамлакатлари ичимлик сувининг сезиларли даражада танқислигини бошдан кечириши мумкин. Бу ҳақда Ўзбекистон Сув хўжалиги вазирлиги қошидаги Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институтининг катта илмий ходими Андрей Петров Тошкентда бўлиб ўтган экспертлар учрашувида маълум қилди, деб хабар беради Кazinform агентлигининг Тошкентдаги мухбири.
— Барчамизга маълумки, музликларнинг тез эриши туфайли минтақамизда сув ҳар йили камайиб бормоқда. 2030 йилга бориб, минтақа мамлакатлари ичимлик сувининг сезиларли даражада танқислигини бошдан кечириши мумкин. Шунинг учун бугунги тадбир яна бир бор умумий позицияларни аниқлаштириш ва муаммонинг салбий таъсирини минималлаштириш бўйича саъй-ҳаракатларни мувофиқлаштиришга қаратилган, — деди Андрей Петров оммавий ахборот воситалари вакилларининг саволларига жавоб берар экан.
У давра суҳбатида ўз қўллаб-қувватлашини кўрсатган Афғонистон вакилларининг сув дипломатиясига кўрсатган қизиқишини юқори баҳолади. Экспертнинг фикрича, бу Амударё сувларини барча томонларнинг миллий манфаатларини ҳисобга олган ҳолда самарали ва адолатли тақсимлаш жараёнини тизимлаштиришга ёрдам беради.
Эслатиб ўтамиз, сув танқислиги туфайли юзага келадиган йўқотишлар Марказий Осиё иқтисодиётида сезилади.