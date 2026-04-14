Сув танқислиги туфайли юзага келадиган йўқотишлар Марказий Осиё иқтисодиётида сезилади — эксперт
TASHKENT. Kazinform – Тошкентдаги Марказий Осиё халқаро институтининг етакчи мутахассислари минтақадаги сув танқислиги масаласини ҳал қилишга қаратилган ҳаракатларни мувофиқлаштириш имкониятларини муҳокама қилишди, деб хабар беради Kazinformнинг Тошкентдаги мухбири.
Тадбир 22 апрелда Астанада бўлиб ўтадиган Орол денгизини қутқариш халқаро жамғармаси саммитига бағишланган. Давра суҳбатида биринчи бўлиб сўзга чиққан институт директори Жавлон Вахабов минтақада сув танқислиги келгуси йилларда иқтисодий ривожланишга тўсқинлик қилувчи асосий омилга айланишини таъкидлади.
“Марказий Осиёда сув танқислиги келажакда янада кучайишини барча томонлар яхши билади. Мутахассисларнинг фикрига кўра, 2040 йилга келиб минтақанинг айрим мамлакатларида сув ресурсларига эҳтиёж 3 бараваргача ошиши мумкин. Вақт ўтиши билан иқтисодий йўқотишлар минтақа ялпи ички маҳсулотининг 11 фоизигача етиши мумкин”, — деди Жавлон Вахабов.
Унинг сўзларига кўра, ҳозирги қийинчиликлар ва хавфлар мамлакатларни бирлаштиришнинг муҳим воситасига айланиши керак. Шунга кўра, Орол денгизини қутқариш халқаро жамғармаси доирасида саъй-ҳаракатларни сафарбар қилиш муҳимдир.
“Марказий Осиё мамлакатлари ҳали ҳам Орол денгизини қутқариш халқаро жамғармасининг ягона минтақавий платформа сифатидаги ролини заифлаштирадиган ва унинг мувофиқлаштирувчи орган сифатидаги салоҳиятини чеклайдиган бир қатор тўсиқларга дуч келмоқда. Асосий хавфлардан бири сув ва энергетика соҳалари ўртасидаги ўзаро боғлиқликнинг кучайиши, иқлимнинг тез ўзгариши ва унинг сув ресурсларига таъсиридир. Хусусан, энергетика ва қишлоқ хўжалиги соҳалари ўз ҳаётларини таъминлаш учун унга сезиларли даражада боғлиқдир. Ушбу ва бошқа тегишли омиллар билан бир қаторда, Афғонистондаги вазият ҳам муҳим роль ўйнайди. Мамлакат сувдан фойдаланишга тўлиқ ҳуқуққа эга ва бу ресурсни ижтимоий-иқтисодий ривожланишнинг муҳим элементи деб билади”, — деб таъкидлади Марказий Осиё халқаро институти директори Ж.Вахабов.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон ва Ўзбекистон ҳозирда космик сув ресурсларини мониторинг қилиш тизимини жорий этишни муҳокама қилмоқдалар.