2028 йилги UEFА Суперкубоги Астана шаҳрида бўлиб ўтади
ASTANА. Кazinform — UEFА Ижроия қўмитаси Қозоғистон пойтахти Астанани 2028 йилги URFА Суперкубоги ўтказиладиган жой сифатида тасдиқлади.
UEFА Чемпионлар лигаси ва UEFА Европа лигаси ғолиблари ўртасидаги нуфузли ўйин «Астана Арена» стадионида бўлиб ўтади.
— Астана шаҳрининг танланиши Қозоғистон футбол федерациясининг спорт инфратузилмасини ривожлантириш ва Европа футбол ассоциациялари иттифоқи билан ҳамкорликни мустаҳкамлаш бўйича кенг қамровли ишларига асосланган эди. Қозоғистонда бундай даражадаги ўйиннинг ўтказилиши маҳаллий спорт учун тарихий воқеадир, — дейилади Қозоғистон футбол федерацияси матбуот хизмати хабарида.
«Астана Арена» стадионини реконструкция қилиш ва унинг инфратузилмасини босқичма-босқич модернизация қилиш орқали иншоот UEFАнинг йирик Европа финалларини ўтказиш бўйича қатъий талабларига тўлиқ мослаштирилади.
Эслатиб ўтамиз, Пари Сен-Жермен кетма-кет иккинчи йил UEFА суперкубогини қўлга киритди.