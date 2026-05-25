2028 йилдан кейин UEFA Миллатлар лигаси формати ўзгаради
ASTANA. Kazinform — UEFA Ижроия қўмитаси Туркиянинг Истанбул шаҳрида бўлиб ўтган йиғилишда эркаклар терма жамоалари учун турнирларнинг янги концепциясини тасдиқлади.
Миллатлар лигаси ва Европа чемпионати саралаш босқичларининг қайта кўриб чиқилган формати 2028 йилги қитъа турниридан кейин жорий этилади.
2028/29 йилги мавсумдан бошлаб Миллатлар лигаси ҳар бири 18 та жамоа иштирок этадиган уч лига форматига ўтади. Ҳар бир лига олтита жамоадан иборат учта гуруҳга бўлинади. Илгари жамоалар тўрт лигадан иборат мусобақада иштирок этишган.
Энди жамоалар гуруҳ босқичида беш хил рақибга қарши олтита ўйин ўтказадилар. Жамоалар турли саватчалардаги рақибларига қарши ўз майдонида ёки меҳмонда биттадан учрашув ўтказиши керак. Шунингдек, ўз саватчаларидаги рақиб билан ўз майдонида ва меҳмонда икки ўйин ўйнайди.
Турнирда 55 та терма жамоа иштирок этади. Шунинг учун C лигаси етти жамоадан иборат битта гуруҳдан иборат бўлади. Ушбу гуруҳдаги ўйинлар халқаро танаффусдан олдин битта ўйин билан бошланади. Чорак финал, тўрт жамоа иштирок этадиган финал турнири ва лигага чиқиш ва қуйи лигага тушиш учун плей-офф ўйинлари сақланиб қолади.
Европа чемпионати саралаш босқичларига ҳам ўзгаришлар киритилади. Янги формат кўп босқичли бўлади. 1-лига Миллатлар лигасининг А ва B лигаларидаги 36 та жамоадан, 2-лига эса қолган 18 ёки 19 та жамоадан иборат бўлади. 1-лига учта саватчадан 12 та жамоадан иборат учта гуруҳга бўлинади. Ҳар бир жамоа олтита турли рақибга (ҳар бир саватчадан иккитадан жамоа) қарши уйда ёки сафарда олтита ўйин ўтказади.
Бу UEFA клуб мусобақасининг форматига ўхшаш бўлади. Финал босқичига автоматик равишда йўлланма олган мезбон давлатлар ҳам саралаш босқичларида иштирок этадилар.
Бу уларнинг келгуси мавсумда Миллатлар лигасидаги ўрнини аниқлаш учун зарур. 1-лиганинг ҳар бир гуруҳидаги энг яхши жамоалар тўғридан-тўғри финал босқичига йўлланма оладилар.
Қолган ўринлар плей-офф тизими орқали тақсимланади, бу эса 2-лига жамоаларига саралаш учун қўшимча имконият беради.
Бундан ташқари, йиғилишда UEFAнинг бир қатор қоидалари тасдиқланди. Булар қаторига 2026-28 йиллардаги эркаклар ўртасидаги Европа чемпионати, 2026 йилги суперкубок, 2026/27 йиллардаги футзал Чемпионлар лигаси, клубларни лицензиялаш ва молиявий барқарорлик, интизомий қоидалар, ташкилий қоидалар ва бошқа ҳужжатлар киради.
Янги форматлар концепцияси келгуси ойларда тўлиқ ишлаб чиқилади. Якуний формат 2026 йил 15 сентябрда Салоникида (Греция) бўлиб ўтадиган UEFA Ижроия қўмитасининг кейинги йиғилишида якуний тасдиқлаш учун тақдим этилади.