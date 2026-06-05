2027 йилги хоккей бўйича жаҳон чемпионати қаерда ўтказилади
ASTANA. Kazinform - Швейцариянинг Цюрих шаҳрида бўлиб ўтган Халқаро хоккей федерацияси конгрессида элита ва бошқа дивизионларда 2027 йилги хоккей бўйича жаҳон чемпионатининг мамлакатлари ва саналари эълон қилинди.
Ушбу улкан турнирда мамлакатимизнинг эркаклар, аёллар, ёшлар ва ўсмирлар терма жамоалари турли дивизионларда ўзаро баҳслашади.
Эркаклар ўртасидаги элита дивизиони жаҳон чемпионати 2027 йил 14-30 май кунлари Германиянинг Дюссельдорф ва Мангейм шаҳарларида бўлиб ўтади. Қозоғистон терма жамоаси ушбу нуфузли мусобақада иштирок этади. Бу йил Италия ва Буюк Британия жамоалари элита дивизионидан чиқариб юборилди. Уларнинг ўрнини биринчи дивизионда дастлабки икки ўринни эгаллаган Қозоғистон ва Украина жамоалари эгаллади.
Шуни таъкидлаш керакки, аёллар ўртасидаги 1B дивизиони жаҳон чемпионати 2027 йил апрелдан ноябрга кўчирилди. Катта турнир Жанубий Кореянинг Сувон шаҳрида бўлиб ўтади.
18 ёшгача бўлганлар ўртасидаги аёллар ўртасидаги 2А дивизион жаҳон чемпионати яна 2027 йил 25-31 май кунлари Туркиянинг Истанбул шаҳрида бўлиб ўтади.
Шунингдек, 1А ёшлар дивизиони жаҳон чемпионатида хоккейчилар 2026 йил 6-13 декабрь кунлари Венгрия пойтахти Будапештда беллашадилар.
2027 йилги 1А дивизионидаги ўсмирлар ўртасидаги хоккей бўйича жаҳон чемпионати 18-24 апрель кунлари Словениянинг Блед шаҳрида бўлиб ўтади.