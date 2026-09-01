2027 йилги Ҳаж зиёратини ташкил қилиш учун тўртта туроператор аниқланди
АSTANА.Кazinform - Қозоғистон мусулмонлари диний бошқармаси 2027 йилги Ҳаж зиёратини ташкил қилиш учун туроператорларни танлаш натижаларини эълон қилди. Бу ҳақда Қозоғистон мусулмонлари диний бошқармаси хабар берди.
Танловнинг асосий мақсади қозоғистонлик зиёратчиларга кўрсатиладиган хизматлар сифатини ошириш, Саудия Арабистони ҳудудидаги ватандошларимизнинг хавфсизлиги ва ҳуқуқларини таъминлаш, шунингдек, Саудия томонининг Ҳаж соҳасига оид қонуний талабларига риоя қилишдир.
Белгиланган тартибда танлов ишлари махсус тузилган комиссия томонидан амалга оширилди, улар номзод туроператорларнинг йил давомида Ҳаж ва Умра сафарларини ташкил этишдаги иш кўрсаткичлари ва ижобий тажрибасини, уларнинг расман олинган туристик кодларини ва "Турист Қамқор" корпоратив жамғармаси орқали тегишли лицензияларнинг амал қилиш муддатини аниқладилар.
Бундан ташқари, туроператорларнинг ташкилий имкониятлари ва белгиланган талабларга риоя қилиш даражаси баҳоланди. Саудия Арабистонидан келган Ҳаж ташкилотчиларига қўйиладиган аниқ талаблар ҳам кузатилди.
Мустақил комиссия аъзолари белгиланган тартибда туроператорларни балл тизимидан фойдаланган ҳолда баҳоладилар ва зиёрат учун ўринларни ажратдилар.
Кенг қамровли ва қиёсий баҳолаш натижаларига кўра, қуйидаги туроператорлар 2027 йилги Ҳаж мавсумини ташкил этишга яроқли деб топилди:
- «Атлас Туризм»;
- «Нурхан Тревел»;
- «Тавоф Тревел»;
- «Ҳикмат Тревел».
— Бундан ташқари, юқорида айтиб ўтилган очиқ танловдан ўтмаган туроператорлар юқоридаги туроператорлардан бири билан қонуний белгиланган тартибда субагентлик асосида Ҳаж сафарини ташкил қилиш имкониятига эга, — дейилади ҚМДБ хабарида.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон ва Саудия Арабистони ҳафталик авиақатновлар сонини 70 тага етказади.