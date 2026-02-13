2027 йилда Астанада UEFAнинг 51-чи Конгресси бўлиб ўтади
ASTANA. Kazinform - Европа футбол ассоциациялари иттифоқи (UEFA) 51-чи Конгресс 2027 йил 4 мартда Қозоғистон пойтахтида бўлиб ўтишини расман эълон қилди.
Бу ҳақда Қозоғистон Футбол Федерацияси эълон қилди.
Ушбу қарор Брюсселда бўлиб ўтган UEFAнинг 50 йиллик юбилей конгрессида эълон қилинди. Конгрессда Қозоғистон Футбол Федерацияси бош котиби Давид Лориа иштирок этди.
UEFA Конгресси - ташкилотнинг энг юқори бошқарув органи ҳисобланади. Ҳар йили ўтказиладиган Конгрессда 55 та миллий ассоциация вакиллари йиғилишади. Тадбир доирасида Европада футболнинг стратегик ривожланишини белгиловчи муҳим қарорлар қабул қилинади, молиявий ва ташкилий масалалар тасдиқланади, халқаро мусобақаларни ўтказиш билан боғлиқ масалалар кўриб чиқилади ва UEFAнинг бошқарув органлари сайланади.