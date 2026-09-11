2027 йилда Астанада еттита жаҳон чемпионати ўтказилади
ASTANA. Kazinform — Келаси йили Астанада бир вақтнинг ўзида еттита жаҳон чемпионати ўтказилади. Бу ҳақда VI Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинлари ғолибларини тақдирлаш маросимида Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев маълум қилди.
“Бугунги кунда спорт соҳасида эришилаётган ютуқлар — Ҳукумат ва тегишли вазирликнинг изчил ишларининг дастлабки натижасидир. Бироқ олдингизда турган вазифалар ҳам кам эмас. Мамлакатимизда турли халқаро мусобақалар ўтказилмоқда. Бу йил Астанада анъанавий спорт ва рақамли технологияларни уйғунлаштирган ноёб мусобақа — Келажак ўйинлари муваффақиятли ўтказилди. Келаси йили Астанада еттита жаҳон чемпионати ўтказилади. Биз жуда катта ҳажмдаги ишларни амалга оширишимиз керак”, — деди Давлат раҳбари.
Президентнинг таъкидлашича, ушбу халқаро тадбирларнинг барчаси мамлакатимизнинг халқаро майдондаги нуфузи ва обрўси учун жуда муҳим.
“2029 йилда эса Алматида 10-қишки Осиё ўйинлари бўлиб ўтади. Ушбу муҳим тадбирларнинг барчасини сифатли ва юқори даражада ташкил этиш зарур”, — деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Аввалроқ Алматида Денис Тен хотирасига бағишланган халқаро турнир ўтказилиши ҳақида хабар берилган эди.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон терма жамоаси 31 августдан 6 сентябрга қадар Қирғизистонда бўлиб ўтган VI Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинларида 74 та медални қўлга киритди.