19:38, 16 Март 2026 | GMT +5
2026 йилги Оскар мукофоти натижалари эълон қилинди
ASTANA. Kazinform - Америка кино санъати академияси Пол Томас Андерсоннинг "Жанг ортидан жанг" фильмини энг яхши фильм деб топди, деб хабар беради Kazinform BBCга таяниб.
Шунингдек, Андерсон "Энг яхши режиссёр" ва "Энг яхши оригинал сценарий" номинацияларида ҳам ғолиб бўлди. Унинг фильми жами олтита мукофотга сазовор бўлди.
"Энг яхши актёр" - Майкл Б. Жордан ("Гуноҳкорлар") ва Жесси Бакли ("Хамнет") "Энг яхши актриса" номинацияларида ғолиб бўлди.
Энг яхши қўшиқ - Golden мукофоти - "К-Поп жин овчилари".
Энг яхши хорижий тилдаги фильм - "Сентиментал қадрият" (Норвегия)
Энг яхши анимацион фильм - "К-Поп жин овчилари".
