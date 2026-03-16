OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    19:38, 16 Март 2026 | GMT +5

    2026 йилги Оскар мукофоти натижалари эълон қилинди

    ASTANA. Kazinform - Америка кино санъати академияси Пол Томас Андерсоннинг "Жанг ортидан жанг" фильмини энг яхши фильм деб топди, деб хабар беради Kazinform BBCга таяниб.

    Оскар
    Фото: lafilm.edu

    Шунингдек, Андерсон "Энг яхши режиссёр" ва "Энг яхши оригинал сценарий" номинацияларида ҳам ғолиб бўлди. Унинг фильми жами олтита мукофотга сазовор бўлди.

    "Энг яхши актёр" - Майкл Б. Жордан ("Гуноҳкорлар") ва Жесси Бакли ("Хамнет") "Энг яхши актриса" номинацияларида ғолиб бўлди.

    Энг яхши қўшиқ - Golden мукофоти - "К-Поп жин овчилари".

    Энг яхши хорижий тилдаги фильм - "Сентиментал қадрият" (Норвегия)

    Энг яхши анимацион фильм - "К-Поп жин овчилари".

    98-Оскар мукофотига номзодлар рўйхатини бу ерда ўқишингиз мумкин.

    Теглар:
    Кино олами Оскар мукофоти Жаҳон янгиликлари
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!