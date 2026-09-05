2026 йилги Осиё ўйинларида триатлон бўйича Қозоғистондан кимлар иштирок этади
ASTANА. Кazinform — Халқаро триатлон федерацияси 2026 йилги Япониянинг Аичи ва Нагоя шаҳарларида бўлиб ўтадиган Осиё ўйинлари иштирокчилари рўйхатини эълон қилди.
Қозоғистон шарафини индивидуал мусобақаларда тўрт нафар спортчи ҳимоя қилади: иккита эркак ва иккита аёл.
Аёллар ўртасидаги мусобақада Диана Ержанова ва Юлиана Петрова иштирок этади. Эркаклар ўртасидаги мусобақада Аян Бейсенбаев ва Арлан Жанабай иштирок этади.
Қозоғистон терма жамоаси аралаш эстафетада ҳам иштирок этади. Ушбу мусобақада мамлакат шарафини Егор Крупяков, Арлан Жанабай, Диана Ержанова ва Аида Ким ҳимоя қилади.
Таъкидлаш жоизки, ХХ ёзги Осиё ўйинлари 2026 йил 19 сентябрдан 4 октябргача бўлиб ўтади.
Эслатиб ўтамиз, трекдаги велоспорт бўйича 2026 йилги Осиё ўйинларида Қозоғистон шарафини кимлар ҳимоя қилиши ҳақида хабар берган эдик.