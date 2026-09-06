2026 йилги Осиё ўйинларида кураш бўйича Қозоғистон шарафини кимлар ҳимоя қилади
ASTANА. Kazinform — Бирлашган кураш дунёси (UWW) Япониянинг Аичи-Нагоя шаҳрида бўлиб ўтадиган 2026 йилги Осиё ўйинларида иштирок этадиган курашчилар рўйхатини эълон қилди.
Асосий қитъа мусобақасида иштирок этаётган Қозоғистон терма жамоаси рўйхати:
Эркин кураш
- 57 кг гача: Нурданат Айтанов
- 65 кг гача: Начин Куулар
- 74 кг гача: Нурқожа Қайпанов
- 86 кг гача: Азамат Даулетбеков
- 97 кг гача: Ризабек Айтмуқан
- 125 кг гача: Едиге Қасимбек
Юнон-рим кураши
- 60 кг гача: Ернур Фидахметов
- 67 кг гача: Мейиржан Шермаханбет
- 77 кг гача: Демеу Жадираев
- 87 кг гача: Шамиль Ожаев
- 97 кг гача: Ислом Евлоев
- 130 кг гача: Олжас Сирлибай
Аёллар кураши
- 50 кг гача: Зейнеп Баянова
- 53 кг гача: Шуғила Умирбек
- 57 кг гача: Нилуфар Раимова
- 62 кг гача: Ирина Кузнецова
- 68 кг гача: Жамила Бақбергенова
- 76 кг гача: Эльмира Сиздиқова
Шуни таъкидлаш керакки, Осиё ўйинларида кураш мусобақалари 30 сентябрда бошланади.
Эслатиб ўтамиз, Осиё ўйинлари–2026: 24 нафар хорижлик мутахассис жалб этилди.