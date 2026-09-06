KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    2026 йилги Осиё ўйинларида кураш бўйича Қозоғистон шарафини кимлар ҳимоя қилади

    ASTANА. Kazinform — Бирлашган кураш дунёси (UWW) Япониянинг Аичи-Нагоя шаҳрида бўлиб ўтадиган 2026 йилги Осиё ўйинларида иштирок этадиган курашчилар рўйхатини эълон қилди.

    кураш
    Фото: ҚР МОҚ

    Асосий қитъа мусобақасида иштирок этаётган Қозоғистон терма жамоаси рўйхати:

    Эркин кураш

    • 57 кг гача: Нурданат Айтанов
    • 65 кг гача: Начин Куулар
    • 74 кг гача: Нурқожа Қайпанов
    • 86 кг гача: Азамат Даулетбеков
    • 97 кг гача: Ризабек Айтмуқан
    • 125 кг гача: Едиге Қасимбек

    Юнон-рим кураши

    • 60 кг гача: Ернур Фидахметов
    • 67 кг гача: Мейиржан Шермаханбет
    • 77 кг гача: Демеу Жадираев
    • 87 кг гача: Шамиль Ожаев
    • 97 кг гача: Ислом Евлоев
    • 130 кг гача: Олжас Сирлибай

    Аёллар кураши

    • 50 кг гача: Зейнеп Баянова
    • 53 кг гача: Шуғила Умирбек
    • 57 кг гача: Нилуфар Раимова
    • 62 кг гача: Ирина Кузнецова
    • 68 кг гача: Жамила Бақбергенова
    • 76 кг гача: Эльмира Сиздиқова

    Шуни таъкидлаш керакки, Осиё ўйинларида кураш мусобақалари 30 сентябрда бошланади.

    Эслатиб ўтамиз, Осиё ўйинлари–2026: 24 нафар хорижлик мутахассис жалб этилди.

    Эркин кураш Осиё ўйинлари кураш Спорт
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф