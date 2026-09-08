2026 йилги Осиё ўйинларида Қозоғистон номидан 11 нафар боксер иштирок этади
ASTANA. Kazinform - Қозоғистоннинг 2026 йилда Японияда бўлиб ўтадиган XX ёзги Осиё ўйинларида бокс бўйича миллий терма жамоасининг якуний таркиби аниқланди, деб хабар беради Kazinform агентлиги Қозоғистон бокс федерациясига таяниб.
Бокс мусобақалари 21 сентябрда бошланади. Ўйинлар олдидан қозоғистонлик спортчилар қўшма ўқув-машғулот йиғини ўтказадилар.
Эркаклар терма жамоаси таркиби:
55 кг — Маҳмуд Сабирхан;
60 кг — Оразбек Асилқулов;
70 кг — Тўрехан Сабирхан;
80 кг — Сабиржан Аққалиқов;
90 кг — Нурбек Оралбай;
90 кгдан юқори — Айбек Оралбай.
Эркаклар терма жамоасининг бош мураббийи — Нуржан Насанов.
Қозоғистон аёллар терма жамоаси таркиби:
51 кг — Алуа Балкибекова;
54 кг — Назим Қизайбай;
60 кг — Виктория Графеева;
65 кг — Аида Абикеева;
75 кг — Наталья Богданова.
Аёллар терма жамоасининг бош мураббийи — Елдос Сайдалин.
Аввалроқ Қозоғистон аёллар терма жамоаси бош мураббийи Елдос Сайдалин Осиё ўйинлари учун таркибни шакллантиришда жорий мавсумдаги жаҳон чемпионати ва Жаҳон кубоги босқичларида кўрсатилган натижалар ҳисобга олинганини маълум қилган эди.
Апрель ойида Қозоғистон терма жамоаси Улан-Баторда бўлиб ўтган 2026 йилги Осиё чемпионатида умумжамоа медаллар ҳисоби бўйича биринчи ўринни эгаллаб, 13 та медални — 6 та олтин, 2 та кумуш ва 5 та бронза медалини қўлга киритди.