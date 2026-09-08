KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    2026 йилги Осиё ўйинларида Қозоғистон номидан 11 нафар боксер иштирок этади

    ASTANA. Kazinform - Қозоғистоннинг 2026 йилда Японияда бўлиб ўтадиган XX ёзги Осиё ўйинларида бокс бўйича миллий терма жамоасининг якуний таркиби аниқланди, деб хабар беради Kazinform агентлиги Қозоғистон бокс федерациясига таяниб.

    11 boxers to represent Kazakhstan at 2026 Asian Games in Japan
    Photo credit: Qazinform / Olympic.kz

    Бокс мусобақалари 21 сентябрда бошланади. Ўйинлар олдидан қозоғистонлик спортчилар қўшма ўқув-машғулот йиғини ўтказадилар.

    Эркаклар терма жамоаси таркиби:

    55 кг — Маҳмуд Сабирхан;

    60 кг — Оразбек Асилқулов;

    70 кг — Тўрехан Сабирхан;

    80 кг — Сабиржан Аққалиқов;

    90 кг — Нурбек Оралбай;

    90 кгдан юқори — Айбек Оралбай.

    Эркаклар терма жамоасининг бош мураббийи — Нуржан Насанов.

    11 boxers to represent Kazakhstan at 2026 Asian Games in Japan
    Photo credit: Kazakhstan Boxing Federation

    Қозоғистон аёллар терма жамоаси таркиби:

    51 кг — Алуа Балкибекова;

    54 кг — Назим Қизайбай;

    60 кг — Виктория Графеева;

    65 кг — Аида Абикеева;

    75 кг — Наталья Богданова.

    Аёллар терма жамоасининг бош мураббийи — Елдос Сайдалин.

    11 boxers to represent Kazakhstan at 2026 Asian Games in Japan
    Photo credit: Kazakhstan Boxing Federation

    Аввалроқ Қозоғистон аёллар терма жамоаси бош мураббийи Елдос Сайдалин Осиё ўйинлари учун таркибни шакллантиришда жорий мавсумдаги жаҳон чемпионати ва Жаҳон кубоги босқичларида кўрсатилган натижалар ҳисобга олинганини маълум қилган эди.

    Апрель ойида Қозоғистон терма жамоаси Улан-Баторда бўлиб ўтган 2026 йилги Осиё чемпионатида умумжамоа медаллар ҳисоби бўйича биринчи ўринни эгаллаб, 13 та медални — 6 та олтин, 2 та кумуш ва 5 та бронза медалини қўлга киритди.

    Осиё ўйинлари Бокс Япония Спорт
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф