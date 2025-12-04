2026 йилги Милан Олимпиадаси машъалини машҳур футболчи кўтариб юради
ASTANA. Kazinform — 2026 йил Италиянинг Милан ва Кортина-д’Ампеццо шаҳарларида бўлиб ўтадиган қишки Олимпия ўйинлари машъаласини олиб юрувчилардан бири машҳур футболчи Златан Ибрагимович бўлади, деб хабар беради Kazinform мухбири.
"Милан", "ПСЖ" ва "Барселона" футбол клубларида ўйнаган Златан Ибрагимович ҳозирда "Милан"да ўйнайди. У клубда 2010-2012 ва 2020-2023 йилларда ўйнаган. Унинг юқоридаги нуфузли рўйхатга киритилиши -ташкилотчиларнинг Италия билан яқин алоқада бўлган машҳур спортчиларни машъала эстафетасига жалб этиш истагидан далолатдир.
Олимпиада машъалини “Комо” аёллар терма жамоаси футболчиси Алиша Леманн ҳам олиб боради.
Қишки Олимпия ўйинлари 2026 йил 6-22 февраль кунлари бўлиб ўтади, унда 93 давлатдан 3 500 дан ортиқ спортчи иштирок этиши кутиляпти.
Эртага, 4 декабрда Греция пойтахти Афина шаҳридаги “Панатинаикос” стадионида Олимпия машъаласи эстафетаси бўлиб ўтади.