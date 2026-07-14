2026 йилда Қозоғистонда қайси автомобиллар энг кўп сотилди
ASTANA. Kazinform - 2026 йилнинг биринчи ярим йиллиги якунларига кўра, Қозоғистонда расмий дилерлар томонидан 105 886 та янги енгил ва тижорат автомобиллари сотилди. Бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 0,9 фоизга кўпдир. Унда мамлакатда рекорд даражадаги сотув қайд этилган эди. Бу ҳақда Қозоғистон автомобилчилар уюшмаси маълум қилди, деб хабар беради Kazinform.
“Қозоғистон автомобиль бозори ўз салоҳиятини оширишда давом этмоқда. Умумий сотув ҳажми деярли ўзгармаган бўлса-да, бозор ичида жиддий ўзгаришлар юз бермоқда: рақобат кучаймоқда, харидорлар эса нарх, технология ва хизмат сифатига нисбатан янада талабчан бўлиб бормоқда. Бугунги кунда бозорда нафақат кўлам, балки мижозлар эҳтиёжларига тез мослаша олиш қобилияти ҳам муҳим аҳамият касб этмоқда”, — деди Анар Макашева.
Июнь ойи якунларига кўра, Chevrolet 3 117 та автомобиль сотиб, етакчилик қилди. Иккинчи ўринни 3 034 та автомобиль билан Hyundai, учинчи ўринни эса сотувлари икки баробардан кўпроқ ўсиб, 2 565 тага етган Changan эгаллади. Шунингдек, кучли бешликдан Chery (1 996 та автомобиль) ва Haval (1 677 та автомобиль) ҳам ўрин олди. Энг яхши ўнликка, шунингдек, JAC, Kia, Jetour, Toyota ва Geely брендлари кирди.
Биринчи ярим йиллик натижаларига кўра ҳам Chevrolet 17 586 та автомобиль билан биринчи ўринни эгаллади. Кейинги ўринларда Hyundai (17 247 та) ва Kia (12 332 та) жойлашди. Тўртинчи поғонага сотувларини 89,2 фоизга ошириб, 9 471 та автомобиль сотган Changan кўтарилди. Бешликни 8 143 та автомобиль сотган Chery якунлади.
Январь–июнь ойлари якунларига кўра, Қозоғистон бозорида энг кўп сотилган модель Chevrolet Cobalt бўлиб, ундан 16 370 дона сотилган. Кейинги ўринларда Hyundai Tucson (8 601 та), Kia Sportage (5 200 та), Changan CS55 Plus (4 017 та) ва Hyundai Mufasa (3 119 та) қайд этилди.
Фақат июнь ойининг ўзида расмий дилерлар 21 861 та янги автомобиль сотган. Бу 2025 йил июнь ойидаги кўрсаткичдан (19 426 та автомобиль) 12,5 фоизга юқори.
Сўнгги икки йилдаги рекорд ўсиш суръатлари бироз секинлашганига қарамай, янги автомобилларга бўлган талаб барқарор юқори даражада сақланиб қолмоқда. Шу билан бирга, брендлар ўртасидаги рақобат кучаймоқда, янги иштирокчилар эса деярли барча сегментларда ўз ўрнини мустаҳкамлашда давом этмоқда.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Kia ёнғин чиқиш хавфи сабабли АҚШда 460 мингдан ортиқ автомобилни чақириб олиши ҳақида хабар берилган эди.